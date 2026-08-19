«الأرضية» تبعد سان جيرمان عن ملعب بارك دي برانس

أعلنت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم، الأربعاء، عن نقل المباراة الافتتاحية لحامل اللقب باريس سان جيرمان أمام رين إلى ملعب روازون بارك في رين، بسبب سوء حالة أرضية ملعب بارك دي برانس حيث كان مقرراً إقامتها.

وقالت الرابطة في بيان «لا يسمح الوضع الحالي لأرضية الملعب بضمان سلامة اللاعبين. وبعد اجتماع لجنة المسابقات في 19 أغسطس، تقرّر أن المباراة لا يمكن أن تُقام على ملعب بارك دي برانس».

وأضافت «كما تبيّن استحالة إمكانية تنظيم باريس سان جرمان للمباراة على ملعب بديل، في حين قدّم نادي رين الضمانات اللازمة لاستضافة اللقاء المقرر ضمن المرحلة الأولى يوم الأحد 23 أغسطس الساعة 20:45».

وتابعت «لذا، قررت لجنة المسابقات عكس مكان إقامة المباراة».

وبناء على هذا التغيير، سيحتضن ملعب بارك دي برانس مواجهة الباريسيين أمام رين ضمن مرحلة الإياب خلال عطلة نهاية الأسبوع في 6 مارس.

واستهل بطل فرنسا وأوروبا موسمه بخوض مباراتين رسميتين خارج أرضه، فاز في الأولى على أستون فيلا الإنجليزي 2-1 ضمن الكأس السوبر الأوروبية في سالزبروغ النمساوية، وخسر في الثانية أمام مضيفه لنس 0-1 ضمن كأس الأبطال الفرنسية.