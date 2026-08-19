74 لاعباً عربياً يشعلون المنافسة في الدوريات الأوربية الخمسة الكبرى









لم يعد الحضور العربي في ملاعب القارة العجوز مجرد طفرات عابرة أو ومضات استثنائية تصنعها أسماء معدودة، بل تحول إلى ظاهرة وثقل استراتيجي يعيد رسم خارطة القوة في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى وبات هذا الوجود العربي الكثيف، الذي يمتد من ملاعب البريمييرليغ الصاخبة إلى خطط التكتيك الصارمة في الكالتشيو يعكس طفرة غير مسبوقة في جودة التكوين وثقة الأندية العالمية في موهبة اللاعب العربي وعقليته الاحترافية.

وتتجلى الهيمنة العربية على الدوريات الخمسة في حضور 74 فارساً عربياً يدافعون عن ألوان أعرق الأندية الأوربية، ويمثلون 8 دول عربية قالت كلمتها القوية في سجلات (الخمسة الكبار) وتصدرت المملكة المغربية هذا المشهد الكروي الشامخ برصيد 45 لاعباً، ينتشرون في ملاعب أوربا، حيث يستحوذ الدوري الإسباني على نصيب الأسد بـ 14 لاعباً، يليه الفرنسي بـ 11 لاعباً، والإيطالي بـ 9 لاعبين، في حين يغزو 6 لاعبين الملاعب الإنجليزية، ويستقر 5 في البوندسليغا الألمانية، والجزائر بـ 19 لاعباً وضعوا بصمتهم بـ 9 محترفين في فرنسا، و4 في ألمانيا، ولاعبين اثنين في كل من إنجلترا، وإيطاليا، وإسبانيا، وتكتمل اللوحة بنكهة تونسية عبر 4 لاعبين مناصفة بين ألمانيا وفرنسا، وحضور مصري عبر لاعبين في إنجلترا وفرنسا، جنباً إلى جنب مع سفراء فوق العادة يمثلون أحلام جماهيرهم بواقع لاعب واحد لكل من الأردن في الدوري الفرنسي، والعراق في الدوري الإنجليزي، وليبيا في الدوري الإسباني، وموريتانيا في الدوري الإيطالي.

وتكشف لغة الأرقام أن مركز الهجوم استأثر بالحصيلة الأكبر بواقع 27 مهاجماً متفوقين بفارق ضئيل على صناع اللعب وجنود معركة الوسط الذين بلغ عددهم 25 لاعباً، في حين يؤمن الخطوط الخلفية 22 مدافعاً يجمعون بين القوة البدنية والذكاء التكتيكي.

أبرز النجوم العرب في الخطوط الكروية الثلاثة

وفي خضم هذا التوهج العربي بالملاعب الأوربية يبرز أكثر من نجم بقيادة أشرف حكيمي في باريس سان جيرمان كأحد أفضل أظهرة العالم، ويمتد التميز إلى خط الوسط عبر إبراهيم دياز صانع الفارق في ريال مدريد، إلى جانب إبراهيم مازا في ألمانيا وعزالدين أوناحي في جيرونا، وتكتمل المنظومة بـخط هجوم ضارب يقوده القناص الجزائري أمين غويري في رين، والهداف أمين عدلي في ألمانيا، والمراوغ سعيد بن رحمة في ليون، ليرسم هؤلاء النجوم لوحة كروية تفرض هيبتها عالمياً.

تأثير المحترفين الإيجابي على منتخبي المغرب والجزائر

يمثل الزخم العددي للاعبين المغاربة والجزائريين في أعرق المسابقات الأوروبية البصمة التكتيكية والعمق الاستراتيجي لمنتخبي أسود الأطلس ومحاربي الصحراء، إذ يتيح هذا الانتشار فرصة ذهبية للاحتكاك بأرقى المدارس الكروية لتتلاقى المهارة الإسبانية بالاندفاع البدني الإنجليزي والفرنسي والصرامة الإيطالية، ما يمنح الأجهزة الفنية مرونة خططية كفيلة باختراق أقوى الدفاعات، ويتجاوز هذا التأثير الفني حدود الملعب إلى الجانب الذهني، حيث تلاشت رهبة المنافسات الكبرى بفعل الاحتكاك الأسبوعي بنخبة نجوم (الخمسة الكبار)، ما أكسب المنتخبات شخصية البطل وثقة مطلقة في إدارة أصعب المنعطفات الدولية والقارية.

مستقبل واعد وظواهر شابة في الملاعب الأوروبية

لا تقتصر البصمة العربية في الدوريات الخمسة الكبرى على أسماء الخبرة فحسب، بل تمتد لتصوغ المستقبل عبر جيل ذهبي من المواهب الشابة اليافعة، يتصدرهم الموهبة المغربية أيوب بوعدي (18 سنة) ضابط إيقاع ليل الفرنسي، إلى جانب ثنائي راسينغ ستراسبورغ ياسين جسيم وسمير المرابط، وصلابة المدافع عبدالحميد آيت بودلال في رين البالغين من العمر 20 عاماً ويتوهج هذا الزخم الشبابي في الملاعب الألمانية من خلال ثنائي باير ليفركوزن، الجزائري إبراهيم مازة والمغربي إلياس بن صغير بعمر 21 عاماً، يزاملهما النجم الجزائري بدرالدين بوعناني في شتوتغارت، والمغربي بلال ندير (22 سنة) في هامبورغ؛ ما يمنح المنتخبات الوطنية عمقاً استراتيجياً طموحاً لسنوات طويلة قادمة.

الدوري الإسباني

اللاعب: إبراهيم دياز

العمر: 27 عاماً

الجنسية: المغرب

النادي: ريال مدريد

المركز: مهاجم

اللاعب: آدم بوعيار

العمر: 21 عاماً

الجنسية: المغرب

النادي: إلتشي

المركز: مهاجم

اللاعب: إلياس أخوماش

العمر: 23 عاماً

الجنسية: المغرب

النادي: فياريال

المركز: مهاجم

اللاعب: سفيان امرابط

العمر: 30 عاماً

الجنسية: المغرب

النادي: بيتيس

المركز: وسط

اللاعب: يوسف إنريكيز

العمر: 21 عاماً

الجنسية: المغرب

النادي: ديبورتيفو ألافيس

المركز: ظهير أيسر

اللاعب: عبدالصمد الزلزولي

العمر: 25 عاماً

النادي: ريال بيتيس

الجنسية: المغرب

المركز: مهاجم

اللاعب: مروان سنادي

العمر: 25 عاماً

الجنسية: المغرب

النادي: أتليتك بلباو

المركز: مهاجم

اللاعب: عبدالكبير عبقار

العمر: 27 عاماً

الجنسية: المغرب

النادي: خيتافي

المركز: قلب دفاع

اللاعب: هيثم عبيدة

العمر: 24 عاماً

الجنسية: المغرب

النادي: مالاجا

المركز: وسط

اللاعب: عمر الهلالي

العمر: 23 عاماً

الجنسية: المغرب

النادي: إسبانيول

المركز: ظهير أيمن

اللاعب: علي هواري

العمر: 21 عاماً

الجنسية: المغرب

النادي: إلتشي

المركز: مهاجم

اللاعب: إسماعيل بيخوشا

العمر: 21 عاماً

الجنسية: المغرب

النادي: خيتافي

المركز: ظهير أيمن

اللاعب: جونس العبدلاوي

العمر: 20 عاماً

الجنسية: المغرب

النادي: سيلتا فيغو

المركز: وسط

اللاعب: ياسر الزابيري

الجنسية: المغرب

النادي: راسينغ سانتاندير

المركز: مهاجم

اللاعب: عبدالرحمن ريباخ

العمر: 28 عاماً

الجنسية: الجزائر

النادي: ديبورتيفو ألافيس

المركز: مهاجم

اللاعب: عيسى ماندي

العمر: 34 عاماً

الجنسية: الجزائر

النادي: ليفانتي

المركز: قلب دفاع

الدوري الإنجليزي

اللاعب: شادي رياض

العمر: 23 عاماً

الجنسية: المغرب

النادي: كريستال بالاس

المركز: قلب دفاع

اللاعب: أمين عدلي

العمر: 26 عاماً

الجنسية: المغرب

النادي: بورتموث

المركز: مهاجم

اللاعب: نصير مزراوي

العمر: 29 عاماً

الجنسية: المغرب

النادي: مانشيستر يونايتد

المركز: ظهير أيمن

اللاعب: عيسى ديوب

العمر: 29 عاماً

الجنسية: المغرب

النادي: ابسويتش تاون

المركز: قلب دفاع

اللاعب: شمس الدين طالبي

العمر: 21 عاماً

الجنسية: المغرب

النادي: سندرلاند

المركز: وسط

اللاعب: رضا العلالوي

الجنسية: المغرب

النادي: هال سيتي

المركز: وسط

اللاعب: ريان آيت نوري

العمر: 25 عاماً

الجنسية: الجزائر

النادي: مانشستر سيتي

المركز: ظهير أيسر

اللاعب: محمد بشير بلومي

العمر: 24 سنة

الجنسية: الجزائر

النادي: هال سيتي

المركز: مهاجم

اللاعب: عمر مرموش

العمر: 27 عاماً

الجنسية: مصر

النادي: مانشيستر سيتي

المركز: مهاجم

اللاعب: علي الحمادي

العمر: 24 عاماً

الجنسية: العراق

النادي: ابسويتش تاون

المركز: مهاجم

الدوري الإيطالي

اللاعب: زكريا أبوخلال

العمر: 26 عاماً

الجنسية: المغرب

النادي: تورينو

المركز: مهاجم

اللاعب: رضا بلحيان

العمر: 22 عاماً

الجنسية: المغرب

النادي: لاتسيو

المركز: وسط

اللاعب: وليد شديرة

العمر: 28 عاماً

الجنسية: المغرب

النادي: نابولي

المركز: مهاجم

اللاعب: نايل العيناوي

العمر: 25 عاماً

الجنسية: المغرب

النادي: روما

المركز: وسط

اللاعب: يوسف مالح

العمر: 28 عاماً

الجنسية: المغرب

النادي: ليتشي

المركز: وسط

اللاعب: رضوان حلحال

العمر: 23 عاماً

الجنسية: المغرب

النادي: فينيسا

المركز: مدافع

اللاعب: أسامة العزوزي

العمر: 25 عاماً

الجنسية: المغرب

النادي: بولونيا

المركز: وسط

اللاعب: أنس صلاح الدين

العمر: 24 عاماً

الجنسية: المغرب

النادي: روما

المركز: ظهير أيسر

اللاعب: آدم ماسينا

العمر: 32 عاماً

الجنسية: المغرب

النادي: تورينو

المركز: ظهير أيسر

اللاعب: فارس قدجيميس

العمر: 23 عاماً

الجنسية: الجزائر

النادي: فروسينوني

المركز: مهاجم

اللاعب: محمد فارس

العمر: 30 عاماً

الجنسية: الجزائر

النادي: لاتسيو

المركز: مدافع

اللاعب: عمر نغوم

العمر: 22 عاماً

الجنسية: موريتانيا

النادي: ليتشي

المركز: وسط

الدوري الألماني

اللاعب: إسماعيل صيباري

العمر: 25 عاماً

الجنسية: المغرب

النادي: بايرن ميونيخ

المركز: وسط

اللاعب: أيوب أميموني

العمر: 22 عاماً

الجنسية: المغرب

النادي: آينتراخت فرانكفورت

المركز: مهاجم

اللاعب: بلال الخنوس

العمر: 22 عاماً

الجنسية: المغرب

النادي: شتوتغارت

المركز: مهاجم

اللاعب: إلياس بن صغير

العمر: 21 عاماً

الجنسية: المغرب

النادي: باير ليفركوزن

المركز: مهاجم

اللاعب: بلال ندير

العمر: 22 عاماً

الجنسية: المغرب

النادي: هامبورج

المركز: وسط

اللاعب: فارس شايبي

العمر: 24 عاماً

الجنسية: الجزائر

النادي: آينتراخت فرانفكورت

المركز: مهاجم

اللاعب: رامي بن سبعيني

العمر: 31 عاماً

الجنسية: الجزائر

النادي: بوروسيا دورتموند

المركز: قلب دفاع

اللاعب: بدرالدين بوعناني

العمر: 21 عاماً

الجنسية: الجزائر

النادي: شتوتغارت

المركز: مهاجم

اللاعب: إبراهيم مازة

العمر: 21 عاماً

الجنسية: الجزائر

النادي: باير ليفركوزن

المركز: وسط

اللاعب: راني خضيرة

العمر: 32 عاماً

الجنسية: تونس

النادي: أونيون برلين

المركز: وسط

اللاعب: إلياس سخيري

العمر: 31 عاماً

الجنسية: تونس

النادي: آينتراخت فرانكفورت

المركز: وسط

اللاعب: دانييل الفضلي

العمر: 29 عاماً

الجنسية: ليبيا

النادي: هامبورغ

المركز: مدافع

الدوري الفرنسي

اللاعب: نايف أكرد

العمر: 30 عاماً

الجنسية: المغرب

النادي: أولمبيك مارسيليا

المركز: قلب دفاع

اللاعب: أشرف حكيمي

العمر: 28 عاماً

الجنسية: المغرب

النادي: باريس سان جيرمان

المركز: ظهير أيمن

اللاعب: أمين السباعي

العمر: 25 عاماً

الجنسية: المغرب

النادي: أنجيه

المركز: هجوم

اللاعب: حمزة أغمان

العمر: 23 عاماً

الجنسية: المغرب

النادي: ليل

المركز: مهاجم

اللاعب: أيوب بوعدي

العمر: 18 عاماً

الجنسية: المغرب

النادي: ليل

المركز: وسط

اللاعب: أسامة صحراوي

العمر: 25 عاماً

الجنسية: المغرب

النادي: ليل

المركز: هجوم

اللاعب: أمين حارث

العمر: 29 عاماً

الجنسية: المغرب

النادي: مارسيليا

المركز: وسط

اللاعب: عبدالحميد آيت بودلال

العمر: 20 عاماً

الجنسية: المغرب

النادي: رين

المركز: قلب دفاع

اللاعب: سمير المرابط

العمر: 20 عاماً

الجنسية: المغرب

النادي: راسينغ ستراسبورج

المركز: وسط

اللاعب: ياسين جسيم

العمر: 20 عاماً

الجنسية: المغرب

النادي: راسينج ستراسبورج

المركز: هجوم

اللاعب: ياسين بلخادم

العمر: 24 عاماً

الجنسية: المغرب

النادي: أنجيه

المركز: وسط

اللاعب: سمير شرقي

العمر: 27 عاماً

الجنسية: الجزائر

النادي: باريس أف سي

المركز: قلب دفاع

اللاعب: أمين غويري

العمر: 26 عاماً

الجنسية: الجزائر

النادي: أولمبيك مارسيليا

المركز: هجوم

اللاعب: هشام بوداوي

العمر: 26 عاماً

الجنسية: الجزائر

النادي: نيس

المركز: وسط

اللاعب: بلال براهيمي

العمر: 26 عاماً

الجنسية: الجزائر

النادي: لومان

المركز: مهاجم

اللاعب: نبيل بن طالب

العمر: 31 عاماً

الجنسية: الجزائر

النادي: ليل

المركز: وسط

اللاعب: ياسين تيطراوي

العمر: 23 عاماً

الجنسية: الجزائر

النادي: لانس

المركز: وسط

اللاعب: حيماد عبدلي

العمر: 27 عاماً

الجنسية: الجزائر

النادي: أولمبيك مارسيليا

المركز: وسط

اللاعب: هاريس بلقبلة

العمر: 32 عاماً

الجنسية: الجزائر

النادي: أنجيه

المركز: وسط

اللاعب: ياسر لعروسي

العمر: 25 سنة

الجنسية: الجزائر

النادي: لومان

المركز: ظهير أيسر

اللاعب: علي العابدي

العمر: 32 عاماً

الجنسية: تونس

النادي: نيس

المركز: ظهير أيسر

اللاعب: منتصر الطالبي

العمر: 28

الجنسية: تونس

النادي: لوريان

المركز: قلب دفاع

اللاعب: محمد عبدالمنعم

العمر: 27 عاماً

الجنسية: مصر

النادي: نيس

المركز: قلب دفاع

اللاعب: موسى التعمري

العمر: 29 عاماً

الجنسية: الأردن

النادي: رين

المركز: مهاجم