رئيس بايرن يكشف عن واقعة نادرة بعد الانهيار الثاني لموسيالا

قال الرئيس الفخري لبايرن ميونيخ الألماني أولي هونيس، الأربعاء، إنه «مصدوم» بعد انهيار جمال موسيالا للمرة الثانية على أرض الملعب خلال أربعة أيام، واصفاً الحادثة بأنها «مأساة» ومؤكداً دعم النادي الكامل للاعب الوسط الألماني.

وسقط موسيالا على أرضية الملعب بعد دقائق من دخوله بديلاً خلال مباراة ودية أمام هايدنهايم، الثلاثاء، وذلك بعد حادثة مشابهة وقعت السبت الماضي خلال مواجهة لايبزيغ.

وكان الدولي الألماني البالغ 23 عاماً قد كشف أنه يعاني من «اضطراب عصبي» قد يؤدي إلى «نوبات مؤقتة قابلة للعلاج».

وقال هونيس إن الحادثة جعلته يجلس على الأريكة «مصدوماً».

وأضاف في تصريحات لقناتي «آر تي إل» و«سكاي» الألمانيتين «كون ذلك حدث مجدداً بعد أربعة أيام فقط صدمني حقاً. كنت عاجزاً عن الكلام، وهذا أمر نادر الحدوث بالنسبة لي».

وتابع «أذهب إلى النوم وأنا أفكر فيه، وأستيقظ صباحاً وأنا أفكر فيه. نحن ندعم جمال من دون أي شروط».

وأوضح هونيس أن النادي كان على علم بحالة موسيالا الصحية، وقد تلقى تأكيداً خطياً من اختصاصيين «يفيد بأنه، من وجهة نظرهم، لا توجد أي مخاوف بشأن ممارسة جمال للرياضة على أعلى مستوى».

وقال «نمنا بقدر أكبر من الاطمئنان منذ تلقينا هذا التأكيد».

من جهتها، قالت ماريا إلياس-فيلدمان، نائبة كبير أطباء قسم الأعصاب في مستشفى روبين-براندنبورغ الجامعي في ألمانيا، إن هناك حاجة إلى مزيد من المعلومات حول حالة اللاعب وتأثيرها المحتمل على مسيرته الاحترافية.

وأضافت في مقابلة الأربعاء «استناداً إلى المعلومات المتاحة علناً، من المستحيل تحديد السبب في حالة السيد موسيالا».

وتابعت «إذا كانت هذه نوبة صرع، فإن تغيراً مؤقتاً يحدث في النشاط الكهربائي لمجموعات من الخلايا العصبية في الدماغ. اعتماداً على مناطق الدماغ المتأثرة، قد يظهر ذلك، على سبيل المثال، على شكل حالة شرود قصيرة أو اضطراب في الوعي».

وأكد هونيس أن بايرن «سيتعين عليه أن يتعلم كيفية التعامل مع هذا الوضع»، مضيفاً «إنها مشكلة تخص جمال كشخص أولاً وقبل كل شيء، كما أنها تمثل مشكلة للنادي على المدى المتوسط. نحن جميعاً في صدمة، ولم نكن مستعدين لهذا الأمر».

وكان موسيالا الذي انضم إلى النادي البافاري في سن المراهقة قادماً من أكاديمية تشلسي، قد مدد عقده مع بايرن حتى عام 2030 خلال العام الماضي.

أما هونيس، البالغ من العمر 74 عاماً، والذي سبق له اللعب في صفوف بايرن، فقد تنحى عن منصب رئيس النادي عام 2019، لكنه لا يزال يؤدي دوراً مؤثراً مع بطل ألمانيا.