بعد انتقاله إلى برشلونة.. مورينيو: لا أحتاج إلى رودري

قال جوزيه مورينيو إنه واثق من قدرة ريال مدريد الإسباني لكرة القدم على مواصلة مسيرته بشكل طبيعي دون رودري، رغم اعترافه بأن النادي قدم «عرضاً جيداً للغاية» لمحاولة التعاقد مع قائد المنتخب الإسباني.

ووقّع رودري رسمياً مع برشلونة، غريم ريال مدريد، قادماً من مانشستر سيتي أمس الثلاثاء.

وقال مورينيو، الذي عاد لتولي تدريب ريال مدريد لفترة ثانية، إنه تحدث مرتين مع رودري بينما كان النادي يدرس إمكانية ضم أفضل لاعب في كأس العالم إلى صفوفه، لكنه شعر بأن لاعب الوسط لم يكن حاسماً بشأن مستقبله.

وقال مورينيو في مقابلة مع البرنامج التلفزيوني «إل تشيرينغيتو» في وقت متأخر من مساء الثلاثاء: «تواصل النادي معه، لكنه كان لديه بعض الشكوك. أعتقد أن ما حدث هو أن شكوكه خلقت لدي بعض الشكوك. إنه لاعب استثنائي، وكان متعاوناً ومحترماً للغاية معنا، لكنني أعتقد أن ريال مدريد نادٍ يتمتع بمكانة كبيرة لدرجة أنه لا يمكن أن يضم لاعبين يفكرون مرتين بشأن اللعب له».

وجاء ذلك قبل ساعات قليلة فقط من الإعلان الرسمي عن انتقال رودري إلى برشلونة أمس الثلاثاء، حيث تم تقديم مورينيو رسمياً مدرباً لريال مدريد في مراسم غير معتادة أُغلقت أمام وسائل الإعلام والجماهير.

وكان مورينيو تولى تدريب ريال مدريد في يونيو الماضي، وبدأ مهمته في يوليو مع انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد، لكنه قلل من أهمية التعاقد مع رودري بالنسبة لفريقه.

وقال مورينيو: «لا أحتاج إلى رودري. لدينا حلول ولاعبون يتمتعون بالجودة».

وأضاف أنه لا يعتقد أن برشلونة تفوق على ريال مدريد بالتعاقد مع لاعب الوسط. وتابع: «الانتصارات تتحقق على أرض الملعب، وتتحقق من خلال الألقاب».

وبعد موسم ثانٍ على التوالي دون التتويج بلقب كبير، تعاقد ريال مدريد مع لاعبين مثل مارك كوكوريلا، وإبراهيما كوناتي، ودينزل دومفريس، وبرناردو سيلفا، ويان ديوماندي.

وقال مورينيو إن النادي لا يعتزم إبرام صفقات جديدة.

وأضاف: «لا أقول إنه لن تكون هناك صفقات أخرى لأن سوق الانتقالات لا يزال مفتوحاً، لكن إذا سألتني بشكل مباشر عما إذا كان السوق قد أُغلق بالنسبة لريال مدريد، فنعم، لقد أُغلق».

ويستهل ريال مدريد مشواره في الدوري الإسباني يوم السبت بمواجهة إسبانيول.