تقنية جديدة على رادار البريميرليغ

يدرس الدوري الإنجليزي الممتاز إمكانية الاستعانة مستقبلًا بتقنية «الكرة المتصلة»، التي تعتمد على شريحة استشعار مدمجة داخل الكرة لتحديد اللحظة الدقيقة للمسها، وتوفير بيانات إضافية للحكام في حالات التسلل ولمسات اليد وتغيير اتجاه الكرة واللمسة المزدوجة، بعدما تابع مسؤولو المسابقة استخدام النظام في مباريات رسمية خلال الفترة الماضية.

وكشفت صحيفة «ذا أتلتيك» أن ممثلين عن الدوري الإنجليزي راقبوا التقنية خلال كأس أبطال السيدات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» في لندن خلال يناير الماضي، وكذلك في بطولة «وينغز كاب» للشباب التي أقيمت في لايبزيغ عام 2025، واستخدمت خلالها كرات من شركة «بوما» مزودة بالتقنية، من دون تجربتها حتى الآن في أي مباراة بالبريميرليغ.

وتعمل «الكرة المتصلة» من خلال مستشعر داخل الكرة يستطيع تحديد اللحظة الدقيقة التي يحدث فيها التلامس معها، وهو ما يمنح مسؤولي التحكيم بيانات إضافية عند مراجعة الحالات التي تتطلب معرفة توقيت اللمسة بدقة، مثل التسلل ولمسات اليد والانحرافات واللمسة المزدوجة.

ولا يخطط الدوري الإنجليزي حاليًا لاعتماد التقنية بصورة فورية، بحسب «ذا أتلتيك»، إذ يستطيع نظام التسلل شبه الآلي المستخدم في المسابقة تحديد لحظة لعب الكرة من دون الحاجة إلى مستشعر داخلي، لكن مسؤولي البطولة سيواصلون متابعة استخدام النظام في مسابقات أخرى.

ويعتمد النظام الحالي في البريميرليغ على التتبع البصري من خلال ما يصل إلى 30 كاميرا موزعة حول كل ملعب، تتولى متابعة الكرة وآلاف نقاط البيانات الخاصة بكل لاعب، قبل اقتراح لحظة لعب الكرة وتوليد خطوط التسلل بصورة آلية لمساعدة حكم الفيديو.

وسبقت بطولة الدوري الإسباني نظيرتها الإنجليزية في اعتماد التقنية على نطاق كامل، إذ أصبحت «لاليغا» هذا الموسم أول مسابقة وطنية محترفة تستخدم «الكرة المتصلة» في جميع مبارياتها، بالتعاون مع «بوما» وشركة التكنولوجيا الألمانية «كينكسون».

وتستخدم الكرة في الدوري الإسباني مستشعرات تعمل بترددات الراديو، وترسل بياناتها إلى نحو 12 هوائيًا مثبتًا في كل ملعب، لتتكامل المعلومات مع حكم الفيديو وتقنية التسلل شبه الآلي، وتساعد في تحديد لحظة لمس الكرة وموقعها بدقة.

وسبق استخدام تقنية «الكرة المتصلة» في عدد من البطولات الدولية الكبرى مع كرات «أديداس»، من بينها كأس العالم للرجال في نسختي 2022 و2026، وكأس العالم للسيدات 2023، وكأس أوروبا 2024، وكأس أوروبا للسيدات 2025، إلى جانب كأس العالم للأندية 2025.

وبرز دور التقنية خلال كأس العالم 2026 عندما ساهمت في إلغاء هدف متأخر لكرواتيا أمام البرتغال في دور الـ32، بعدما أظهرت البيانات أن الكرة لمست المهاجم إيغور ماتانوفيتش قبل وصولها إلى ماريو باشاليتش، الذي كان في موقف تسلل.

وتأتي متابعة البريميرليغ للتقنية في ظل تولي «بوما» توريد الكرات الرسمية للدوري الإنجليزي منذ بداية موسم 2025-2026 خلفًا لشركة «نايكي»، وهي الشركة نفسها التي توفر الكرة الرسمية للدوري الإسباني والمزودة حاليًا بتقنية «الكرة المتصلة».