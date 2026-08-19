موناكو يقرر فسخ عقد بوغبا

سيفسخ نادي موناكو الفرنسي عقد لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي السابق بول بوغبا بعد سلسلة من الإصابات، بحسب ما أعلن الأربعاء.

وكان بوغبا (33 عامًا) قد تُوّج مع فرنسا بكأس العالم لكرة القدم عام 2018، لكنه منذ انتهاء إيقافه بسبب قضية منشطات، واجه صعوبات في استعادة مستواه.

وقال موناكو في بيان إن الأهداف التي كان قد حددها مع بوغبا «تحققت جزئيًا فقط»، ولذلك قرر إنهاء عقده الذي كان يمتد حتى يونيو 2027.

ويغيب بوغبا حاليًا بسبب إصابة في الفخذ، وذلك بعد فترة وجيزة من عودته من إصابة في الركبة.

وأشاد موناكو بـ«العقلية الاستثنائية والعزيمة والمعايير العالية الثابتة» للاعب، مؤكدًا أنه حتى خلال فترات إصابته كان له تأثير إيجابي على الفريق من خلال «مشاركة خبرته ومعرفته» مع بقية اللاعبين.