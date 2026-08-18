طيران الإمارات تكشف كواليس صناعة شعار أرسنال من مكونات الطائرات

كشفت طيران الإمارات عن كواليس صناعة مجسم شعار نادي أرسنال من مكونات الطائرات، والذي أزاحت الستار عنه الأسبوع الماضي، في مشروع جمع بين الخبرات الهندسية والحرفية العالية والدقة، لتقديم عمل فني فريد يجسد الشراكة الممتدة بين الناقلة والنادي الإنجليزي.

ويبلغ ارتفاع المجسم 2.4 متر، وقد تولى تصميمه وتصنيعه بالكامل فريق مركز طيران الإمارات الهندسي في دبي. وشارك في إنجازه 15 متخصصاً على مدى 34 يوماً، عملوا خلالها على معالجة مكونات ومواد مستخدمة في قطاع الطيران وإعادة تشكيلها وتجميعها وطلائها بعناية، وصولاً إلى الصورة النهائية لأحد أشهر الشعارات في عالم كرة القدم.

ويستعرض فيديو جديد مراحل تنفيذ المشروع والخبرات التي أسهمت في تحويل تلك المواد إلى مجسم متكامل، بدءاً من عمليات التنظيف والقص والتشكيل والتجهيز، مروراً بالتثبيت والتجميع، ووصولاً إلى الطلاء واللمسات النهائية.

وبعد اكتمال التصنيع في دبي، انتقلت المهمة إلى الإمارات للشحن الجوي، التي تولت نقل المجسم إلى المملكة المتحدة. ووُضع الشعار داخل صندوق صُمم خصيصاً لحمايته أثناء الرحلة، قبل شحنه على متن إحدى طائرات الإمارات للشحن الجوي من دبي إلى مطار لندن ستانستيد، في طريقه إلى مقره الجديد في استاد الإمارات.

وبفضل خبراتها الممتدة لعقود في نقل الشحنات المتخصصة، بدءاً من التقنيات والمعدات الحساسة وصولاً إلى القطع الأثرية النادرة، أشرفت الإمارات للشحن الجوي على نقل هذا المجسم الفريد بعناية في جميع مراحل الرحلة، لضمان وصوله إلى وجهته بأمان.

ولم يقتصر دور عمليات الشحن الجوي على نقل الشعار فحسب، إذ دخل عدد من مكونات الطائرات المستخدمة في عمليات الشحن ضمن المواد التي صُنع منها المجسم نفسه، بما في ذلك مسارات الشحن وألواح أرضيات الطائرات ومكونات البكرات، التي استُخدمت في بناء الهيكل وتشكيل تفاصيل الشعار.

ويسلط فيديو «كواليس التصنيع» الضوء على الخبرات والمهارات والعمليات التي تقف خلف هذا المشروع، ويقدم نظرة أقرب إلى كيفية توظيف طيران الإمارات قدراتها الهندسية وخبراتها المتنوعة عبر عملياتها المختلفة لإنجاز هذا العمل الذي يجسد واحدة من أطول وأبرز شراكاتها الرياضية.

وبدأت الشراكة بين طيران الإمارات ونادي أرسنال عام 2006، وتم تمديدها مؤخراً حتى عام 2033. ومع دخول الشراكة مرحلة جديدة، تواصل طيران الإمارات حضورها شريكاً رئيسياً للنادي، مع استمرار ظهور علامتها التجارية على قمصان الفريق وأطقم التدريب، إلى جانب استمرار حقوق تسمية استاد الإمارات.