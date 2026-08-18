أفضل قميص لموسم 2026-2027.. العائد إلى البريميرليغ يتفوق على الكبار

تفوق كوفنتري سيتي، العائد إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، على كبار المسابقة قبل انطلاق موسم 2026-2027، بعدما اختير قميصه الأساسي الأفضل بين قمصان أندية البريميرليغ، متقدمًا على ليفربول ومانشستر يونايتد وأرسنال، فيما جاءت قمصان تشيلسي ومانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد في مراكز متأخرة.

ونشر موقع «ذا أتلتيك» تصنيفًا أعده الكاتب نيك ميلر للقمصان الأساسية لأندية الدوري الإنجليزي الممتاز، استنادًا إلى التصميم والألوان والارتباط بتاريخ النادي ومدى الحفاظ على هويته التقليدية.

وتصدر كوفنتري سيتي الترتيب بقميص استوحيت نقوشه من احتفالات الفريق بالفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي عام 1987، مع خطوط زرقاء تتداخل مع اللون الأبيض، إلى جانب ياقة بسيطة وشعار للراعي يتناسب مع التصميم.

وحل ليفربول ثانيًا بقميص يستعيد تصميم الفريق بين عامي 1989 و1991، بتفاصيل بيضاء صغيرة فوق الخلفية الحمراء، فيما جاء مانشستر يونايتد ثالثًا بتصميم يعتمد على الأحمر مع خطوط «أديداس» البيضاء واستخدام محدود للأسود، مستلهمًا قمصان الفريق في منتصف السبعينيات.

واحتل سندرلاند المركز الرابع بقميص مستوحى من تتويجه الأول بكأس الاتحاد الإنجليزي عام 1937، بينما جاء إيبسويتش تاون خامسًا بتصميم استوحيت بعض تفاصيله من أبراج الإضاءة في ملعب النادي، وحل برايتون سادسًا بقميص يستعيد تصميم نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي عام 1983.

وجاء أرسنال سابعًا بقميصه الأحمر التقليدي ذي الأكمام البيضاء، مع تفاصيل مستوحاة من الهندسة المعمارية لملعب الإمارات، بالتزامن مع مرور 20 عامًا على انتقال النادي إليه.

واحتل برينتفورد المركز الثامن، بعدما أضاف اللون الأصفر العسلي إلى الياقة والأكمام في إشارة إلى لقب الفريق «النحل»، وجاء توتنهام تاسعًا، بينما أكمل كريستال بالاس المراكز العشرة الأولى بتصميمه الأبيض ذي الشريط المائل بالأزرق والأحمر.

وجاء إيفرتون في المركز الحادي عشر، يليه أستون فيلا وفولهام وليدز يونايتد وبورنموث ونوتنغهام فورست وهال سيتي.

واحتل مانشستر سيتي المركز الثامن عشر، بعدما لم يحظَ تصميمه المتدرج من الأزرق إلى الأبيض بإعجاب صاحب التصنيف، بينما جاء تشيلسي في المركز التاسع عشر رغم ظهور قميصه من دون راعٍ رئيسي.

وتذيل نيوكاسل يونايتد الترتيب، بعدما حاولت «أديداس» استعادة أحد تصميمات النادي من بداية التسعينيات، إلا أن النتيجة لم تنل إعجاب صاحب التصنيف.

الترتيب الكامل:

كوفنتري سيتي

ليفربول

مانشستر يونايتد

سندرلاند

إيبسويتش تاون

برايتون

أرسنال

برينتفورد

توتنهام

كريستال بالاس

إيفرتون

أستون فيلا

فولهام

ليدز يونايتد

بورنموث

نوتنغهام فورست

هال سيتي

مانشستر سيتي

تشيلسي

نيوكاسل يونايتد