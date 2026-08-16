برشلونة يتفق مع مانشستر سيتي على انتقال رودري

توصّل برشلونة بطل الدوري الإسباني لكرة القدم إلى اتفاق مع مانشستر سيتي للتعاقد مع رودري، الحائز على الكرة الذهبية في 2024، وفقا لما أفاد به مصدر في النادي الكاتالوني الأحد.

وسينتقل لاعب الوسط البالغ 30 عاما وبطل العالم مع منتخب إسبانيا في مونديال أميركا الشمالية الأخير، مقابل نحو 75 مليون يورو (87 مليون دولار)، وفقا لتقارير إعلامية.

وقال المصدر : "سيصدر بيان خلال الأيام المقبلة، وستصبح الصفقة رسمية".

وارتبط اسم رودري بالانتقال إلى ريال مدريد بعد تتويج إسبانيا بكأس العالم في يوليو ، لكن برشلونة تحرّك بقوة لضم النجم السابق لأتلتيكو مدريد.

وعانى لاعب الوسط من إصابات خلال الموسمين الماضيين، قبل تألُّقه مع منتخب إسبانيا المُتوّج بلقب كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه.

ومن المنتظر أن يغيب لاعب الوسط الهولندي فرنكي دي يونغ عدة أشهر بسبب الإصابة، ما شجع برشلونة على التحرك للتعاقد مع رودري.