ميسي يهدر ضربة جزاء مجدداً و خسارة كبيرة لميامي





أضاع الأسطورة ليونيل ميسي ركلة جزاء من جديد ونال بطاقة صفراء، خلال مباراة تلقى فيها فريقه إنتر ميامي خسارة ثقيلة أمام ناشفيل 1-4 السبت، ما سمح للأخير في الابتعاد عن منافسه في صدارة ترتيب المنطقة الشرقية للدوري الأميركي في كرة القدم (أم أل أس).

وشهد الشوط الأول إهدار ميسي لركلة جزاء صدها الحارس، في ثالث إخفاق على التوالي للأرجنتيني الذي أهدر أيضا ركلتي جزاء أمام منتخبي النمسا ومصر خلال كأس العالم 2026 التي حلت فيها بلاده وصيفة لإسبانيا.

وتلقى المهاجم البالغ 39 عاما إنذارا في الدقيقة 59، لكنه تمكن من صنع هدف فريقه الوحيد.

كما أصاب الحائز على الكرة الذهبية 8 مرات القائمين في الوقت بدلا من الضائع من الشوط الثاني.

وكانت هذه أول مباراة يخوضها نجم برشلونة الإسباني السابق منذ وفاة والده خورخي ميسي في 8 أغسطس عن 68 عاما، متأثرا بالمرض.

وابتعد ناشفيل في صدارة الشرق بعدما رفع رصيده إلى 43 نقطة، متقدما بفارق 5 نقاط على إنتر ميامي الثاني.