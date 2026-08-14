الدوري الإسباني يفتتح موسمه الجديد دون برشلونة وريال مدريد

بعد أقل من شهر على تتويج المنتخب الإسباني ببطولة كأس العالم لكرة القدم، يستعد الدوري الإسباني لكرة القدم لانطلاق منافساته غدًا السبت، ليكون أول الدوريات الكبرى في أوروبا التي تبدأ موسمها الجديد، وإن كان ذلك في أجواء هادئة نسبيًا.

وتأجلت أربع مباريات من الجولة الأولى، فيما لن يخوض برشلونة، حامل اللقب، وريال مدريد بقيادة جوزيه مورينيو مباراتهما الأولى حتى الجولة الثانية، بسبب عودة عدد من لاعبي الفريقين في وقت لاحق بعد كأس العالم.

وتسبب تفشي فطر، يؤثر بشدة على حالة أرضية ملعب بالايدوس الخاص بسلتا فيجو، في تأجيل مباراة سلتا فيجو الافتتاحية على ملعبه أمام أوساسونا، والتي كانت مقررة بعد غد الأحد، إلى يوم 27 أغسطس/آب.

وسيحل برشلونة، الساعي إلى تحقيق لقب الدوري الإسباني للموسم الثالث على التوالي، ضيفًا على إلتشي يوم 23 أغسطس/آب، بينما يبدأ ريال مدريد، الذي أعاد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو بناء صفوفه بعد موسم ثان على التوالي دون التتويج بلقب كبير، مشواره أمام إسبانيول يوم 22 أغسطس/آب.

ويستضيف أتلتيكو مدريد، الذي اعتاد إنهاء الموسم ضمن المراكز الأربعة الأولى، فريق ملقه، الصاعد حديثًا، يوم الأربعاء المقبل، وسط حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل مهاجمه جوليان ألفاريز، الذي يرغب في الرحيل.

وانطلق الموسم الأوروبي رسميًا يوم الأربعاء الماضي، حيث تغلب باريس سان جيرمان على أستون فيلا 2 / 1 في نهائي كأس السوبر الأوروبي.

مباريات نهاية الأسبوع

ويستضيف ألافيس فريق خيتافي في افتتاح مباريات الغد، قبل أن يستقبل إشبيلية فريق رايو فايكانو.

ويشهد بعد غد الأحد عودة راسينج سانتاندير إلى دوري الدرجة الأولى بعد غياب استمر 14 عامًا، حيث يستضيف فياريال، الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث خلف برشلونة وريال مدريد. كما يحل ليفانتي ضيفًا على إسبانيول.

وتستكمل مباريات الجولة الأولى يوم الاثنين المقبل، حيث يلتقي ديبورتيفو لاكورونا مع إلتشي، فيما يلتقي أتلتيكو مدريد مع ملقه يوم الأربعاء المقبل.

وتقام المباريات الأربع المؤجلة من الجولة الأولى، بلنسية مع ريال بيتيس يوم 25 أغسطس/آب الجاري، وريال مدريد مع ريال سوسيداد يوم 26 من ذات الشهر، وبرشلونة مع أتلتيك بلباو، وسلتا فيجو مع أوساسونا يوم 27 أغسطس/آب، أي بعد خوض مباريات الجولة الثانية.

دفاع برشلونة عن اللقب

ويخوض برشلونة حملة الدفاع عن لقبه سعيًا لتحقيق الثلاثية، مع العديد من اللاعبين الذين ساعدوا إسبانيا على إحراز لقبها الثاني في كأس العالم، ومن بينهم لامين يامال، وداني أولمو، وجافي، وبيدري، وباو كوبارسي.

وليس من المرجح أن يعود المهاجم فيران توريس، الذي سجل هدف إسبانيا الحاسم في الوقت الإضافي بنهائي كأس العالم أمام الأرجنتين. وتشير تقارير إلى أن توريس يتفاوض بشأن الانتقال إلى باريس سان جيرمان.

وجرى تعزيز فريق المدرب هانسي فليك بالتعاقد مع المهاجم الإنجليزي أنتوني جوردون، الذي سيساعد في تعويض رحيل المخضرم روبرت ليفاندوفسكي.

ريال مدريد بقيادة مورينيو

وأملًا في تجنب موسم مخيب آخر، أعاد ريال مدريد جوزيه مورينيو لتولي مسؤولية فريق شهد تغييرات واسعة في صفوفه.

ويستمر كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور وجود بيلينجهام في الفريق، فيما ضمت التعاقدات الجديدة بطل العالم مارك كوكوريا، وإبراهيما كوناتي، ودينزل دومفريس، وبرناردو سيلفا، ويان ديوماندي.

ومن بين اللاعبين المخضرمين الذين غادروا الفريق داني كارفاخال وديفيد ألابا.

تغييرات في أتلتيكو مدريد

ضم منتخب إسبانيا في كأس العالم ثلاثة لاعبين من أتلتيكو مدريد، وهم ماركوس يورينتي، ومارك بوبيل، وأليكس باينا.

وكان ألفاريز أيضًا ضمن تشكيلة الأرجنتين في النهائي، وخلال البطولة طلب السماح له بالرحيل. وقد أبدى ريال مدريد وبرشلونة اهتمامًا بضمه.

وقال أتلتيكو إنه لا ينوي بيع المهاجم، الذي عاد إلى التدريبات، لكن الشكوك لا تزال تحيط بمستقبل ألفاريز.

وخسر المدرب دييجو سيميوني بالفعل خدمات أنطوان جريزمان، وتياجو ألمادا، وناهويل مولينا، وكليمنت لونجليه.

وتضم قائمة المنضمين إلى الفريق أليخاندرو جريمالدو، ومورتن هيولماند، ولي كانج-إن، كما يستعد كريستيان «كوتي» روميرو للانضمام إلى صفوف الفريق.

تكنولوجيا جديدة للكرة

وذكرت رابطة الدوري الإسباني أنه سيكون أول دوري في العالم يطبق على نطاق واسع تكنولوجيا «الكرة المتصلة». وتحمل الكرة مستشعرًا للترددات اللاسلكية يقوم «بإرسال معلومات دقيقة ومتواصلة» في الوقت الفعلي حول موقع الكرة واللحظة الدقيقة التي تلامس فيها الكرة أي لاعب أو جسم.

وتلتقط البيانات التي يولدها المستشعر عبر شبكة تضم نحو 12 هوائيًا مثبتًا في كل ملعب، وتدمج هذه البيانات ضمن المنظومة التكنولوجية التي تستخدمها الرابطة.

الأندية الصاعدة

الأندية الثلاثة الصاعدة من دوري الدرجة الثانية هي راسينج سانتاندير وملقه وديبورتيفو لاكورونا، بطل الدوري السابق الذي قضى ثمانية مواسم في الدرجات الأدنى.

أما الأندية التي هبطت من دوري الدرجة الأولى في الموسم الماضي فهي مايوركا وجيرونا وأوفييدو.