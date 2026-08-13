تركيا تستضيف كأس السوبر الإسبانية 2027

ستقام كأس السوبر الإسبانية لعام 2027 في تركيا، بملعب أتاتورك الأولمبي في إسطنبول، حسب ما أعلنه الاتحاد الإسباني لكرة القدم الخميس.

وستجرى المسابقة المكونة من أربعة فرق، من 2 إلى 7 فبراير/شباط، بمشاركة برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد وريال سوسيداد، حسب ما أكده بيان الاتحاد.

ونظمت السعودية البطولة منذ عام 2020، لكنها لن تحتضنها هذه المرة لتزامنها مع كأس آسيا، البطولة الدولية الأولى لكرة القدم للرجال في آسيا.

وسيدخل برشلونة المسابقة في تركيا بصفته حاملًا للقب، بعدما تغلب على غريمه ريال مدريد في نهائي نسخة 2026.

وتشهد كأس السوبر الإسبانية مشاركة بطلي ووصيفي الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا.