إنتر ميامي يودع كأس الدوريات في وجود ميسي

سجل دانيال أرسيللا هدفين، أحدهما هدف التقدم في الدقيقة 83، ليقود نادي ليون إلى الأدوار الإقصائية من كأس الدوريات لكرة القدم بفوزه 3/2 على إنتر ميامي، في مباراة شهدت عودة نجمه ليونيل ميسي بعد وفاة والده.

وبدأ ميسي الشوط الثاني وحظي بتشجيع حار من جماهير ملعب نو في ميامي. وكانت هذه أول مباراة له منذ وفاة والده، خورخي، يوم السبت عن عمر ناهز 68 عامًا. ونشر ميسي رسالة مؤثرة لوالده على وسائل التواصل الاجتماعي في وقت سابق من يوم أمس الأربعاء، معربًا عن قلقه بشأن مستقبله الكروي.

وسجل خوان بابلو دومينجيز أيضًا هدفًا لليون، الذي استغل ثلاثة أهداف في الشوط الثاني ليقلب تأخره صفر/1 بعد أن تقدم إنتر ميامي في الدقيقة 42. وكانت هذه هي المرة الثانية على التوالي التي يفرط فيها إنتر ميامي في تقدمه في الشوط الثاني.

وأحرز أرسيللا هدفًا بتسديدة بالقدم اليمنى من منتصف منطقة الجزاء في الدقيقة 50، ثم سدد كرة قوية تجاوزت أوسكار جارسيا، مسجلًا هدفه الرابع في البطولة.

وسجل يانيك برايت هدفًا أيضًا لإنتر ميامي، الذي ودع البطولة بعد فوزه بكأس الدوريات عام 2023 وبلوغه النهائي العام الماضي.