سان جيرمان يحتفظ بلقب كأس السوبر الأوروبي

أحرز نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لقب كأس السوبر الأوروبي لكرة القدم 2026 للمرة الثانية على التوالي، أمس الأربعاء، بعد فوزه على أستون فيلا الإنجليزي بهدفين لهدف في المباراة التي أقيمت بمدينة سالزبورغ النمساوية.

سجل هدفي فريق باريس سان جيرمان كفاراتسخيليا في الدقيقة (20)، وديزيريه دوي في الدقيقة (61)، بينما أحرز هدف أستون فيلا براين مادجو في الدقيقة (45).

وتجمع مباراة السوبر الأوروبي بين بطلي دوري الأبطال والدوري الأوروبي.

وكان باريس سان جيرمان قد أحرز لقب دوري الأبطال في مايو الماضي بالفوز على آرسنال الإنجليزي، بينما أحرز أستون فيلا لقب كأس الدوري الأوروبي بفوزه على فرايبورغ الألماني.