باختاكور يحجز مقعده في دوري أبطال آسيا للنخبة

تأهل باختاكور الأوزبكي إلى دور المجموعة الموحدة من مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة في كرة القدم، بفوزه الكبير على ضيفه الحسين إربد الأردني 3-0 الثلاثاء في طشقند.

وبهذه الخسارة القاسية، سينتقل الحسين للمشاركة في دوري أبطال آسيا 2، المسابقة القارية الثانية من حيث الأهمية، والتي شهدت الموسم الماضي خروجه من ثمن النهائي بعد الخسارة أمام الأهلي القطري 1-3.

وشهدت المباراة تألق دوستنبيك خمداموف، الذي سجل هدفين في الدقيقتين 7 و30، قبل أن يضيف العراقي بشار رسن الهدف الثالث لباختاكور في الدقيقة 52.

وبددت الخسارة طموحات الحسين، الذي توج بطلاً للدوري المحلي في المواسم الثلاثة الأخيرة، في أن يصبح أول فريق أردني يشارك في دوري أبطال آسيا للنخبة.

وسيمثل الحسين الأردن في دوري أبطال آسيا 2 إلى جانب الفيصلي، الذي حل وصيفاً له في الدوري المحلي الموسم الماضي.