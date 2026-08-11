4 أندية تعبر الأدوار التمهيدية في بطولتي آسيا للنخبة والتحدي

حجز كونج آن هانوي الفيتنامي مقعده في مرحلة الدوري من دوري أبطال آسيا للنخبة 2026 / 2027، فيما تأهلت أندية هانج يوان التايواني وفورتيس البنجلادشي وتاينان سيتي التايواني إلى دور المجموعات ببطولة دوري التحدي الآسيوي.

وتغلب كونج آن هانوي على أديلايد يونايتد الأسترالي 2 / صفر في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الثلاثاء.

وحافظ بطل دوري الدرجة الأولى الفيتنامي بقيادة ألكسندر بولكينج على هدوئه أمام أديلايد طوال المباراة.

وسجل ديفيد هينين وبرايان بيريا هدفي الفوز لكونج آن هانوي في الدقيقتين 41 و64.

وبهذا الفوز، ضمن كونج آن هانوي مكاناً في القرعة المقررة في كوالالمبور يوم 18 أغسطس/آب الجاري.

وفي منافسات الدور التمهيدي لدوري التحدي الآسيوي 2026 / 2027، تأهل نادي هانج يوان، من تايوان، إلى دور المجموعات بعد فوزه 2 / 1 على مضيفه أولان باتار المنغولي اليوم الثلاثاء.

وسجل هدفي هانج يوان كل من وانج بو-ينج في الدقيقة 12 من ركلة جزاء، وناوكي كانيكو في الدقيقة 74، في حين أحرز دولجون امارا هدف أولان باتار في الدقيقة 72.

وبهذا الفوز، أكد نادي هانج يوان ظهوره في دور المجموعات من إحدى مسابقات الأندية القارية للمرة الأولى منذ عام 2019.

وفي مباراة أخرى، حجز نادي فورتيس من بنجلادش مقعده في دور المجموعات، بعد فوزه على موراس يونايتد القرغيزي 1 / صفر.

وسجل فورتيس هدف التقدم بعد انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي، عندما استغل محمد إبراهيم تمريرة متقنة من با عمر بابو ليحسم الفوز.

كما حجز نادي تاينان سيتي من تايوان مقعده في قرعة دور المجموعات، بعدما تغلب على سنترال ستاليونز المنغولي 5 / 3 بركلات الترجيح، عقب تعادلهما 2 / 2 اليوم الثلاثاء في أولان باتار.

وبعد انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي، منح ماثيوس بورتو التقدم للضيوف في الدقيقة 64، لكن أوشوك-إيريدوي باتار أدرك التعادل بعد ثماني دقائق.

ثم سجل أوشوك-إيريدوي هدفه الثاني في المباراة قبل سبع دقائق من نهاية الوقت الأصلي، ليبدو أن سنترال ستاليونز في طريقه لتأكيد تأهله إلى دور المجموعات من البطولة للمرة الأولى.

لكن كيم سونج-كيوم استغل الفرصة بعد دقيقتين من بداية الوقت بدل الضائع، ليسجل هدف التعادل لتاينان سيتي، ويدفع بالمباراة إلى الوقت الإضافي، حيث لم يتمكن أي من الفريقين من تسجيل هدف الفوز.

وحسم تاينان سيتي ركلات الترجيح لصالحه، ليضمن التأهل وينهي آمال بطل منغوليا.