مالك نوتنغهام يقاضي كريستال بالاس بسبب لافتة جماهيرية

رفع مالك نوتنغهام فوريست اليوناني إيفانغيلوس ماريناكيس دعوى قضائية ضد كريستال بالاس، بسبب لافتة رفعها مشجعو النادي اللندني، تُظهره وهو يصوب مسدساً نحو رأس لاعب خط الوسط مورغان غيبس-وايت، بحسب تقارير نُشرت الاثنين.

وأودع فريق ماريناكيس القانوني دعوى التشهير ضد بالاس و«أشخاص مجهولين» لدى المحكمة العليا في لندن الاثنين، بعد مرور نحو عام على رفع اللافتة خلال مواجهة الدوري الإنجليزي التي انتهت بالتعادل 1-1 بين الناديين في ملعب «سيلهرست بارك».

وكُتب إلى جانب الصورة على اللافتة: «السيد ماريناكيس غير متورط في الابتزاز، أو التلاعب في نتائج المباريات، أو تهريب المخدرات، أو الفساد».

ونفى رجل الأعمال اليوناني المتخصص في الشحن والإعلام باستمرار أي تورط له علاقة بتلك الادعاءات.

ووجّه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في نوفمبر/تشرين الثاني 2025 اتهاماً لبالاس بالتقصير في ضمان عدم تصرف المشجعين بطريقة غير لائقة أو مسيئة أو مهينة أو استفزازية، وغرّم النادي لاحقاً بمبلغ 50 ألف جنيه إسترليني (67 ألف دولار).

وجرت المباراة في 24 أغسطس/آب من العام الماضي وسط توتر متصاعد بعدما حلّ فورست محل بالاس في الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ»، بعد هبوط نادي جنوب لندن إلى دوري المؤتمر الأوروبي، لخرقه قواعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بشأن الملكية المتعددة للأندية.

ويملك ماريناكيس، رجل الأعمال البالغ 59 عاماً، أيضاً نادي أولمبياكوس في اليونان وريو آفي في البرتغال.