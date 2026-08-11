تأجيل مباراتين قاريتين للأندية عقب زلزال كولومبيا

قرر اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (الكونميبول) تأجيل مباراتين قاريتين للأندية جراء زلزال قوي ضرب غرب كولومبيا أمس الاثنين.

وضرب زلزال بقوة 7.4 درجة على مقياس ريختر منطقة تمثل مركز زراعة البن في كولومبيا أمس الاثنين، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 164 شخصاً.

وأجل الكونميبول مباراة ديبورتيس توليما الكولومبي أمام إنديبندينتي ديل فالي الإكوادوري في كأس ليبرتادوريس، التي كان من المقرر إقامتها اليوم الثلاثاء، بالإضافة إلى مباراة في كأس سود أمريكانا بين إنديبندينتي سانتا في وريفر بليت الأرجنتيني، كان من المقرر إقامتها غداً الأربعاء.

وأعلن الكونميبول أنه سيعلن عن المواعيد والملاعب الجديدة في الوقت المناسب.

وقال الاتحاد القاري في بيان: «في هذه الأوقات العصيبة، يعبر الكونميبول عن تعاطفه ودعمه لكولومبيا بأسرها، ولا سيما لعائلة كرة القدم الكولومبية العظيمة».

وأضاف: «في ضوء هذه الظروف الاستثنائية، ولضمان سلامة الجميع واحترام الضحايا، تم تعليق المباريات بشكل مؤقت».

كما أعلنت رابطة الدوري الكولومبي لكرة القدم تعليق جميع المباريات المحلية المقررة لهذا الأسبوع.