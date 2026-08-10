خطوة أخيرة تفصل أراوخو عن الانضمام إلى ليفربول

اقترب الأوروغواياني رونالد أراوخو من الانتقال إلى صفوف ليفربول الإنجليزي، بعدما أكمل الفحص الطبي تمهيدًا لانضمامه إلى الفريق على سبيل الإعارة قادمًا من برشلونة، لتتبقى إجراءات الإعلان الرسمي عن الصفقة.

وذكرت شبكة «سكاي سبورتس» أن أراوخو أنهى الفحوصات الطبية بنجاح، ومن المتوقع أن يعلن ليفربول رسميًا التعاقد معه في وقت لاحق من الاثنين.

ويتضمن الاتفاق بين ليفربول وبرشلونة انتقال المدافع الأوروغواياني على سبيل الإعارة، مع وجود خيار يسمح للنادي الإنجليزي بشراء اللاعب بصورة نهائية عقب انتهاء مدة الإعارة مقابل نحو 47.14 مليون جنيه إسترليني، بما يعادل 55 مليون دولار.

وانضم أراوخو إلى برشلونة في عام 2018، حيث بدأ مشواره مع الفريق الثاني للنادي الكتالوني، قبل تصعيده إلى الفريق الأول في عام 2019، ليواصل بعدها مسيرته بقميص برشلونة حتى اقترابه من خوض تجربة جديدة في الدوري الإنجليزي.