«كاف» يحدد موعد ومكان السوبر الأفريقي 2027

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» تفاصيل أجندة مسابقاته خلال الفترة المقبلة، والتي تتضمن مواعيد عدد من البطولات القارية على مستوى المنتخبات والأندية، إلى جانب تحديد الدول المستضيفة لعدد من بطولات الفئات السنية.

وقال «كاف» في بيان عبر موقعه الرسمي إن بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027، التي تستضيفها كينيا وتنزانيا وأوغندا بصورة مشتركة، ستقام خلال الفترة من 19 يونيو/حزيران إلى 17 يوليو/تموز 2027، فيما تنطلق التصفيات المؤهلة للبطولة اعتبارًا من سبتمبر/أيلول المقبل.

وتقام كأس الأمم الأفريقية للمنتخبات في عامين متتاليين 2027 و2028، قبل أن تقام كل أربع سنوات بداية من عام 2032.

وأضاف أن جنوب أفريقيا ستستضيف مباراة كأس السوبر الأفريقي، التي تجمع ماميلودي صن داونز، بطل دوري أبطال أفريقيا، واتحاد العاصمة الجزائري، بطل كأس الكونفيدرالية، يوم 8 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل بمدينة تشواني، في الثالثة عصرًا بالتوقيت المحلي.

وأوضح «كاف» أن بطولات الفئات السنية شهدت بدورها تطورات مهمة ضمن استراتيجية الاتحاد لتطوير كرة القدم الأفريقية، حيث تقرر إقامة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عامًا 2027 في غانا خلال شهري فبراير/شباط ومارس/آذار، فيما يستضيف المغرب بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 17 عامًا خلال شهري أبريل/نيسان ومايو/أيار.

وكشف «كاف» عن استضافة مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا 2027، والتي ستكون بمثابة التصفيات الأفريقية المؤهلة لمنافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية المقررة في لوس أنجليس عام 2028.

وأشار الاتحاد الأفريقي إلى أنه يدرس أيضًا إمكانية استحداث بطولة كأس الأمم الأفريقية للسيدات تحت 17 عامًا، على أن تنطلق خلال العام المقبل حال توافر المتطلبات الرياضية والتنظيمية اللازمة، وذلك ضمن خطته لتعزيز الاستثمار في كرة القدم النسائية وتوفير المزيد من الفرص التنافسية للاعبات الشابات في القارة.

ويستضيف المغرب بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة الصالات خلال الفترة من 12 إلى 21 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، فيما تستضيف السنغال كأس الأمم الأفريقية للكرة الشاطئية خلال نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وعلى مستوى بطولات الأندية، أعلن «كاف» الانتهاء من إجراء قرعة الأدوار التمهيدية لدوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفيدرالية لموسم 2026 / 2027، حيث تقام مباريات ذهاب الدور التمهيدي الأول خلال الفترة من 4 إلى 6 سبتمبر/أيلول المقبل، فيما تجرى مواجهات الإياب من 11 إلى 13 من الشهر ذاته.