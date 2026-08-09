«طيران الإمارات» تكشف عن عمل فني بشعار أرسنال

كشفت طيران الإمارات ونادي أرسنال اليوم عن عمل فني استثنائي يجسد شعار النادي، بارتفاع 2.4 متر، صُنع يدوياً من مكونات معاد استخدامها من طائرات الإيرباص A380 والبوينغ 777 التابعة للناقلة.

وجاء الكشف عن هذا العمل الفني في استاد الإمارات، حيث أعيد توظيف مجموعة من مكونات الطائرات لتشكيل أحد أكثر الرموز شهرة في عالم كرة القدم، ضمن تصميم مضاء يجمع بين إرث الطيران وهوية النادي.

ويأتي تصميم الشعار احتفاءً بمرور 20 عاماً على الشراكة بين طيران الإمارات وأرسنال، وتمديدها حتى عام 2033. كما يتزامن الكشف عنه مع موسم أرسنال المتوج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، ويمثل بداية فصل جديد في واحدة من أطول وأبرز الشراكات في عالم الرياضة.

واستغرق إنجاز العمل 34 يوماً، بمشاركة فريق يضم 15 من المهندسين والمصممين والفنيين والميكانيكيين والمتخصصين في الطلاء، في عمل جمع بين دقة هندسة الطيران والحرفية العالية وروح الانضباط التي تميز الرياضة الاحترافية.

ويتوسط العمل مدفع أرسنال الشهير، الذي أعاد فريق مركز طيران الإمارات الهندسي ابتكاره باستخدام أجزاء من طائرة الإيرباص A380. واستُخدم محور إحدى عجلات معدات الهبوط الرئيسي لتشكيل قلب عجلة المدفع، فيما جرى تطويع جزء من قناة هواء مصنوعة من التيتانيوم لتكوين ماسورته، بينما شُيّد جسم المدفع المجسم باستخدام ألواح خفيفة من المواد المركبة.

أما واجهة العمل، فصُنعت من صفائح الألمنيوم المستخدمة في الهيكل الخارجي لطائرات البوينغ 777، مع إعادة توظيف مسارات الشحن لتشكيل الإطار الخارجي والدعامات الداخلية. كما أُدمجت ألواح أرضية الشحن وعدد من مكوناتها الميكانيكية في أجزاء مختلفة من التصميم.

وشُكلت حروف اسم «أرسنال» كل على حدة من نوافذ الطائرات، وزُودت بإضاءة داخلية باللون الأبيض الدافئ. ويكتمل التصميم بإضاءة مثبتة أسفل القاعدة، تبرز تفاصيل المجسم فوق قاعدة سوداء صُممت خصيصاً لهذا العمل.

وصُمم العمل ونُفذ بالكامل في دبي على أيدي فريق إعادة استخدام مواد الطائرات في مركز طيران الإمارات الهندسي، واختيرت مكونات الطائرات بعناية استناداً إلى متانتها وأشكالها وإمكانات إعادة تشكيلها، قبل أن تخضع لعمليات التنظيف والقص والثني والتشغيل والتثبيت والتجميع على أيدي متخصصي مركز طيران الإمارات الهندسي.

وبعد اكتمال التصنيع، تم طلاء الشعار وفق المواصفات الرسمية لألوان نادي أرسنال، وزُود بنظام الإضاءة، ثم نُقل من دبي إلى لندن على متن إحدى طائرات الشحن التابعة للإمارات للشحن الجوي، تمهيداً لتركيبه في استاد الإمارات.

ويجسد هذا العمل الجديد من طيران الإمارات صلة مباشرة بين الجذور الصناعية لنادي أرسنال وإرث الناقلة القائم على الهندسة والتميز والابتكار.

وظهر المدفع في جميع نسخ شعار أرسنال منذ عام 1905، كما استُلهم منه اللقب الشهير للنادي «المدفعجية». ومن خلال بناء عجلة المدفع حول محور معدات الهبوط لطائرة الإيرباص A380، نجح فريق طيران الإمارات الهندسي في دمج هوية الناقلة وعراقتها في عالم الطيران مع أحد أبرز الرموز المرتبطة بتاريخ النادي.

وجاء الكشف عن الشعار بحضور السير تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات، وريتشارد غارليك، الرئيس التنفيذي لنادي أرسنال، وذلك قبيل مباراة الفريق أمام بوروسيا دورتموند ضمن بطولة كأس الإمارات.

وقال السير تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات: «تمثل شراكتنا مع أرسنال على مدى العشرين عاماً الماضية نموذجاً لعلاقة طويلة الأمد قامت على الثقة والطموح المشترك، وواكبت محطات مهمة في مسيرة النادي ونمو قاعدته الجماهيرية حول العالم. وأردنا أن نجسد هذه المناسبة بعمل دائم يحمل بصمة المؤسستين، فقام فريق مركز طيران الإمارات الهندسي بإعادة ابتكار أحد أشهر رموز أرسنال باستخدام مكونات من طائرات الإيرباص A380 والبوينغ 777».

وأضاف: «يجسد هذا العمل ما يجمع عالم الطيران والرياضة الاحترافية من دقة وحرفية وانضباط وسعي مستمر إلى التميز. ومع دخول شراكتنا فصلاً جديداً، فإنه لا يحتفي فقط بما حققناه معاً خلال العقدين الماضيين، بل يعكس أيضاً قوة العلاقة التي بنيناها وطموحنا المشترك لمواصلة تحقيق المزيد في السنوات المقبلة».

وقال ريتشارد غارليك: «نثمّن هذه المبادرة المميزة من طيران الإمارات، التي تحتفي بنادينا وبمرور 20 عاماً على الشراكة التي تجمعنا. ويجسد الشعار قوة هذه العلاقة وما حققناه معاً على امتداد عقدين من التعاون، كما يعكس عمق الروابط التي تطورت بين المؤسستين على مر السنوات. ومع دخولنا فصلاً جديداً من هذه الشراكة، نتطلع إلى المستقبل بثقة وطموح ورؤية مشتركة لما يمكن أن نحققه معاً خلال المرحلة المقبلة، سواء على مستوى شراكتنا أو في دعم تطلعات النادي وطموحاته».

وتجسد الشراكة بين طيران الإمارات وأرسنال واحدة من أكثر العلاقات رسوخاً واستمرارية في عالم كرة القدم. ومع تمديدها حتى عام 2033، تواصل طيران الإمارات حضورها شريكاً رئيسياً للنادي، من خلال رعاية قمصان الفريق وملابس التدريب وحقوق تسمية استاد الإمارات، لتستمر بذلك أطول شراكة لرعاية القميص في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسيحظى العمل الفني، عقب الكشف عنه، بمكان دائم في منطقة ضيافة طيران الإمارات داخل استاد الإمارات، ليبقى شاهداً على مسيرة عقدين من الشراكة، ورمزاً لفصل جديد من التعاون بين الجانبين.