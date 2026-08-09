ليو يصل الأرجنتين.. رسالة مؤثرة من دي بول بعد وفاة والد ميسي (فيديو)

غاب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن مباراة فريقه إنتر ميامي الأمريكي في الخسارة أمام ضيفه مونتيري المكسيكي 1-2 السبت في كأس الرابطتين لكرة القدم، بعد وفاة والده خورخي إثر صراع مع المرض.

ووقف الفريقان دقيقة صمت قبل المباراة حداداً على خورخي الذي توفي عن عمر ناهز 68 عاماً في الأرجنتين.

وقال إنتر ميامي في بيان: «قلوبنا مع قائدنا ليو ومع عائلة ميسي بأكملها».

وسجل لاعب الوسط الأرجنتيني رودريغو دي بول هدف التقدم لميامي في الدقيقة 32 وخلع قميصه الذي يحمل الرقم سبعة ليكشف عن قميص آخر يحمل الرقم 10 تحته، في لفتة دعم لميسي.

وأدرك المهاجم البلجيكي هوغو كويبرز التعادل في الدقيقة 47، قبل أن يسجل المهاجم الأوروغوياني دييغو روسي هدف الفوز للفريق المكسيكي في الدقيقة 90.

وكان إنتر ميامي بطل الدوري الأمريكي قد فاز في مباراته الأولى في دور المجموعات من المسابقة التي تجمع سنوياً أندية من الدوريين الأمريكي والمكسيكي، على أتلتيكو سان لويس 4-2، ويواجه ليون الأربعاء المقبل.

ووصل ليونيل ميسي إلى الأرجنتين لتوديع والده ووكيل أعماله خورخي ميسي، سنده الثابت طوال السنوات الصعبة التي عاشها النجم العالمي خلال مراهقته في برشلونة، وذلك قبل مراسم الوداع المقررة الأحد.

وتوفي والد المتوّج بالكرة الذهبية ثماني مرات ليل الجمعة السبت عن عمر ناهز 68 عاماً في إحدى مصحات مدينة روزاريو. ولم يُعلن عن سبب الوفاة.

ووصل النجم الأرجنتيني على متن طائرة خاصة قادمة من الولايات المتحدة برفقة زوجته أنتونيلا روكوزو وأطفالهما، وكان معظمهم يرتدي اللون الأسود.

وبعد هبوط الطائرة استقل ميسي سيارة فان رافقتها سيارات للشرطة.

ومن المقرر أن تُقام مراسم جنازة خورخي ميسي الأحد في إطار عائلي خاص في بلدة بيريس المجاورة لمسقط رأسه روزاريو، شمال بوينس آيرس، بحضور ليونيل وأفراد عائلته.

وكان الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم ونادي برشلونة الذي استقبل ميسي عندما كان في الثالثة عشرة من عمره، من أوائل الجهات التي تقدمت بالتعازي. وقال النادي الكاتالوني في بيان «يشكر نادي برشلونة خورخي ميسي على التزامه تجاه نادينا، وعلى ثقته بنا خلال بدايات ومسيرة ابنه ليو الكروية في سنواتها الزاهرة».

وفي إنتر ميامي الأمريكي حيث يلعب ميسي منذ عام 2023، خاض زملاؤه مباراة مونتيري السبت وهم يضعون شارات سوداء.

وكان خورخي ميسي شخصية محورية طوال مسيرة ابنه، إذ كان مدربه الأول، والأب الذي ترك كل شيء لمرافقته إلى إسبانيا، ثم الوكيل الذي تفاوض باسمه على عقود ضخمة.

عمل خورخي في قطاع الصناعات المعدنية في روزاريو، الواقعة على بُعد 340 كيلومتراً شمال بوينس آيرس، كما كان يشرف على فرق الفئات العمرية في نادي غراندولي المحلي. وهو من منح قائد الأرجنتين المستقبلي فرصته الأولى للعب عندما كان في الرابعة من عمره على ملاعب الأحياء الترابية التي اعتاد الأطفال الأرجنتينيون اللعب فيها.

وتغيّرت حياته بالكامل عام 2000 عندما دعا برشلونة الموهبة الصاعدة، التي كانت تبلغ 13 عاماً آنذاك، إلى الانتقال إلى كاتالونيا لمتابعة العلاج من نقص هرمون النمو، بالتزامن مع اللعب في فرق الناشئين بالنادي.

عندها ترك خورخي وظيفته المستقرة في الأرجنتين وزوجته وأطفاله الثلاثة الآخرين، وانتقل إلى إسبانيا مع ليونيل.

وفي ما بعد، أبرم خورخي أول عقد لابنه مع برشلونة، ليصبح وكيل أعماله وممثله الوحيد، أولاً في برشلونة ثم في باريس سان جيرمان الفرنسي وميامي.

غير أن حياته لم تخلُ من الجدل.

ففي عام 2013، اتهمت السلطات الإسبانية الأب والابن باستخدام شبكة من الشركات في بريطانيا وسويسرا وبليز وأوروغواي، خلال الفترة بين عامي 2007 و2009، لتحصيل عائدات حقوق صورة لاعب كرة القدم والتهرب من دفع الضرائب في إسبانيا.

وأُغلقت القضية عام 2017 بعد فرض غرامات بلغت ملايين الدولارات.

وفي عام 2019، واجه خورخي وليونيل، إلى جانب مؤسسة ليونيل ميسي، اتهامات جديدة في إسبانيا تتعلق بجرائم ضريبية مزعومة والاحتيال.

وأُسقطت هذه القضية الثانية عام 2021.