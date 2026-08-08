سيميوني يتمسك بألفاريز ويذكر جماهير أتلتيكو بغريزمان

أكد الأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد الإسباني السبت تمسكه بخدمات مواطنه المهاجم الدولي جوليان ألفاريز وعدم السماح له بالرحيل خلال فترة الانتقالات الحالية، رغم اهتمام برشلونة بضمه.

وتقدم أتلتيكو الشهر الماضي بشكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ضد برشلونة، متهماً النادي الكاتالوني بمحاولة التواصل مع ألفاريز بشكل غير قانوني.

كما ارتبط اسم الدولي الأرجنتيني بإمكانية الانتقال إلى أرسنال بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما رفض أتلتيكو عرضاً من ريال مدريد بلغت قيمته 150 مليون يورو (173.4 مليون دولار) في يونيو.

وقال سيميوني للصحافيين عشية المباراة الودية التحضيرية للموسم الجديد أمام مانشستر سيتي في سيؤول: «أعتقد أن الوضع واضح جداً. النادي اتخذ قراراً شرحه (الرئيس التنفيذي) ميغيل أنخيل (خيل مارين) بشكل جيد جداً».

وأضاف «من الناحية الرياضية، نحن سعداء جداً بوجود لاعب مثل جوليان... سنساعده على مواصلة التطور والتحسن والاستمرار في تقديم أفضل ما لديه، وهو بالفعل قدّم لنا الكثير خلال العامين الماضيين».

ومن المقرر أن ينضم ألفاريز إلى تدريبات أتلتيكو خلال يومين، بعد حصوله على فترة راحة عقب وصول الأرجنتين إلى نهائي كأس العالم حيث تنازلت عن اللقب لصالح إسبانيا في 19 يوليو (0-1).

وصرح اللاعب البالغ 26 عاماً خلال مشاركته في كأس العالم «أعتقد أن الانتقال سيكون الأفضل للجميع»، من دون أن يؤكد وجهته المفضلة.

وسجل ألفاريز 49 هدفاً مع أتلتيكو منذ انضمامه إليه قادماً من مانشستر سيتي قبل عامين.

وقال جيل مارين لوسائل الإعلام التابعة للنادي: «لا نريد بيعه. لم نقبل عرضاً بقيمة 100 مليون يورو، ولن نقبل عرضاً بقيمة 150 مليوناً أو 200 مليون»، مضيفاً «لا شك لدي في أن أتلتيكو هو المكان المناسب لجوليان، وأن جوليان هو رأس الحربة المناسب لأتلتيكو مدريد. نريد الاحتفاظ به».

وعند سؤاله عن كيفية استقبال جماهير أتلتيكو للاعب بعد كل الشائعات المتعلقة بانتقاله، استشهد سيميوني بحالة الفرنسي أنطوان غريزمان الذي انتقل إلى برشلونة في صفقة كبيرة قبل أن يعود لاحقاً إلى نادي العاصمة الإسبانية.

وفي البداية، واجه بعض العداء من المشجعين، لكنه استعاد دعمهم تدريجياً قبل أن يغادر الموسم الماضي كأحد أساطير النادي.

وقال سيميوني: «مررنا في السنوات الأخيرة بفترة مع أنطوان اضطر خلالها إلى الرحيل ثم العودة وإثبات قيمته ومكانته على أرض الملعب. لا أرى طريقاً آخر سوى التركيز على الجانب الرياضي، والقيام بدورنا ومساعدته (ألفاريس)، كما فعلنا خلال السنوات الماضية».

ويستهل أتلتيكو مدريد مشواره في الدوري الإسباني في 19 أغسطس الحالي على أرضه أمام ملقة العائد إلى دوري الأضواء هذا الموسم.

وأنهى نادي العاصمة الموسم الماضي في المركز الرابع، متأخراً بفارق 25 نقطة عن برشلونة المتوج باللقب.