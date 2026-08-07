إنفانتينو يحضر تنصيب رئيس كولومبيا في خضم أزمة فيفا

وصل رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السويسري-الإيطالي جاني إنفانتينو، فجر الجمعة، إلى مدينة كالي الكولومبية لحضور مراسم تنصيب رئيس البلاد الجديد، أبيلاردو دي لا إسبرييا، في خضم أزمة تعصف بأعلى هيئة كروية.

ووصل إنفانتينو مبتسماً إلى المطار، برفقة رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) الباراغوياني أليخاندرو دومينغيز، وفق صور نشرها الاتحاد الكولومبي لكرة القدم.

وتأتي هذه الزيارة في خضم أزمة يعيشها فيفا تسبب فيها مشروع مثير للجدل، تم التخلي عنه في نهاية المطاف، كان يهدف إلى فتح باب الهيئة المشرفة على كرة القدم العالمية أمام الاستثمارات الخاصة.

ورفض رئيس الهيئة الكروية الأعلى الرد على سؤال حول ما إذا كان يعتقد أنه تجاوز هذه الأزمة.

وقبل ثمانية أشهر من انتهاء ولايته الثانية، وإجراء انتخابات جديدة في مارس 2027 بالعاصمة المغربية الرباط، والتي يدخلها كمرشح وحيد لحد الآن، تعرض جاني إنفانتينو لوابل من الانتقادات، لا سيما من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) النافذ الذي أبقى الخميس على تهديده بمقاطعة بطولات كأس العالم رغم التراجع عن المشروع المثير للجدل.

وخلال مشاركته في مهرجان لكرة القدم مخصص للأطفال، أعرب المسؤول الذي يقود فيفا منذ عام 2016، عن «سعادته» بحضور هذا الحدث.

وقال أمام عشرات الأطفال المرتدين لأزياء كرة القدم «كرة القدم هي الفرح، وكرة القدم هي السعادة، وكرة القدم هي الوحدة».

وأضاف «يجب أن ننظر دائماً في عيون هؤلاء الأطفال الذين لا يأبهون بما نقوله، بالخطابات وكل ذلك. المهم هو أن نبذل كل ما بوسعنا لكي يتمكن هؤلاء الفتيات والفتيان من الاستمتاع بأكثر الرياضات سحراً».

ومن المقرر أن يحضر إنفانتينو بعد ذلك مراسم تنصيب الرئيس الجديد، المقررة بشكل استثنائي في كالي، المدينة الواقعة جنوب غرب البلاد، وليس في العاصمة بوغوتا.

ويعد أبيلاردو دي لا إسبرييا، الرئيس الجديد المنتخب في 21 يونيو، حليفاً للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.