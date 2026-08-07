ديوماندي في الصدارة.. تعرف على قائمة أغلى 10 صفقات في تاريخ ريال مدريد

أصبح الإيفواري يان ديوماندي أغلى صفقة في تاريخ نادي ريال مدريد الإسباني، بعد أن انضم إلى صفوفه خلال الساعات الماضية، قادماً من لايبزيغ الألماني مقابل 140 مليون يورو، عقب مفاوضات استمرت عدة أسابيع، ليعتلي الجناح الإيفواري صدارة قائمة الأغلى في تاريخ النادي الملكي الذي دافع عن قميصه عدد من أبرز نجوم اللعبة.

وبعد التعاقد مع ديوماندي، تراجع الإنجليزي جود بيلينغهام إلى المركز الثاني، بانتقاله من بوروسيا دورتموند عام 2023 مقابل 133 مليون يورو، ليصبح أحد أهم عناصر الفريق الملكي وأبرز نجومه حالياً.

ويحتل البلجيكي إيدين هازارد المركز الثالث، بانتقاله من تشيلسي عام 2019 مقابل 121 مليون يورو، لكن تجربته لم تكن على مستوى التوقعات بسبب الإصابات، ويحتل الويلزي غاريث بيل المركز الرابع، بعدما تعاقد معه ريال مدريد من توتنهام عام 2013 مقابل 101 مليون يورو، ويظهر البرتغالي كريستيانو رونالدو في المركز الخامس، والذي انتقل إلى صفوف النادي الإسباني من مانشستر يونايتد عام 2009 مقابل 94 مليون يورو.

وضمت القائمة الفرنسي أوريلين تشواميني، الذي يحتل المركز السادس بانتقاله إلى ريال مدريد قادماً من موناكو عام 2022 مقابل 80 مليون يورو، ويأتي مواطنه زين الدين زيدان في المركز السابع بقيمة 79 مليون يورو، بانتقاله إلى النادي الملكي من يوفنتوس عام 2001 في صفقة داوية حينها.

ويحتل الكولومبي خاميس رودريغيز المركز الثامن، بعد أن وصل إلى ريال مدريد من موناكو عام 2014 مقابل 75 مليون يورو، أما البرازيلي كاكا يأتي تاسعاً ضمن قائمة الأغلى، بعد انتقاله من ميلان عام 2009 مقابل 67 مليون يورو، ورغم قيمته الكبيرة ونجوميته العالمية، فإن الإصابات حالت دون تقديم المستوى الذي كان منتظراً منه في مدريد.

ويختتم الصربي لوكا يوفيتش قائمة أغلى عشرة تعاقدات في تاريخ ريال مدريد، الذي انتقل إلى صفوفه من آينتراخت فرانكفورت عام 2019 مقابل 65 مليون يورو، لكنه لم يتمكن من إثبات حضوره مع الفريق، ليصبح من الصفقات التي لم تحقق النجاح المتوقع.