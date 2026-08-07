مانشستر سيتي يرفض عرضاً من برشلونة لضم رودري

رفض مانشستر سيتي الإنجليزي عرضاً من برشلونة الإسباني للتخلي عن لاعب وسطه الدولي رودري، المتوج مؤخراً مع إسبانيا بكأس العالم لكرة القدم، وفق ما أفادت تقارير الجمعة.

وأشارت التقارير إلى أن سيتي رفض العرض الأول المقدم من برشلونة والبالغ 38.5 مليون جنيه إسترليني (52 مليون دولار).

ويبقى عام على انتهاء عقد ابن الثلاثين عاماً مع سيتي، وقد ارتبط اسمه بقوة بالعودة إلى بلاده.

ويُعتقد أن سيتي يطالب بقرابة 68 مليون جنيه إسترليني للتخلي عن رودري الذي اختير أفضل لاعب في كأس العالم الأخيرة التي أقيمت في أميركا الشمالية.

واعتُبر ريال مدريد الوجهة الأكثر ترجيحاً للاعب، لكن يبدو الآن أن غريمه برشلونة في موقع جيد لحسم الصفقة.