«ستة أعوام أخرى وللأبد».. فينيسيوس يحتفل بالبقاء مع ريال مدريد

احتفل البرازيلي فينيسيوس جونيور بتجديد عقده مع ريال مدريد لمدة ستة أعوام إضافية، برسالة عبر خلالها عن سعادته بمواصلة رحلته مع النادي الإسباني، بعد الإعلان عن الاتفاق الذي أنهى واحدة من أبرز قصص سوق الانتقالات الصيفية.

وكتب فينيسيوس عبر حسابه الرسمي على منصة «إنستغرام»: «ثمانية أعوام في سانتياغو برنابيو قليلة للغاية، ستة أعوام أخرى وللأبد»، مؤكدًا ارتباطه بالنادي الذي انضم إليه عام 2018.

ومهد فينيسيوس للإعلان عن تجديد عقده بطريقة خاصة، بعدما حذف جميع صوره من حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي الأربعاء، ثم نشر صورة له وهو يقبل شعار ريال مدريد قبل الإعلان الرسمي عن التجديد بدقيقة واحدة.

وحسم ريال مدريد بذلك مستقبل جناحه البرازيلي بعد فترة ارتبط خلالها اسمه بإمكانية الرحيل عن الفريق، ليواصل اللاعب مشواره بقميص النادي الملكي لستة أعوام أخرى.

ويتضمن العقد الجديد زيادة في راتب فينيسيوس، إذ ذكرت وسائل إعلام إسبانية أنه سيحصل على نحو 24 مليون يورو سنويًا بموجب الاتفاق الجديد.

وعاشت جماهير ريال مدريد ساعات مميزة، بعدما تزامن تجديد عقد فينيسيوس مع وصول الإيفواري يان ديوماندي إلى الفريق، ليجمع النادي بين الاحتفاظ بأحد أبرز نجومه وتعزيز صفوفه بصفقة جديدة استعدادًا للموسم المقبل.