«الظروف غير المستقرة» تلغي ودية برشلونة في المغرب

ألغى نادي برشلونة، بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، مباراته الودية المقررة في 15 أغسطس/آب في طنجة، شمال المغرب، «نظرًا للظروف الراهنة غير المستقرة».

وجاء في بيان النادي الكاتالوني: «نظرًا للظروف الراهنة غير المستقرة، يرى نادي برشلونة أن الظروف غير مواتية لإقامة هذه المباراة».

ولم يفصح بطل إسبانيا عن هوية منافسه.

وتقع طنجة على بُعد نحو 50 كيلومترًا من سبتة، وشهدت المنطقة خلال الأيام الأخيرة ظروفًا غير مستقرة وتطورات دفعت برشلونة إلى إعادة النظر في إقامة المباراة الودية.

وقرر النادي في ضوء الأوضاع الراهنة إلغاء المباراة التي كانت مقررة في طنجة، دون الكشف عن هوية الفريق الذي كان سيواجهه.