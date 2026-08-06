رسمياً.. فينيسيوس يغلق باب الرحيل ويجدد لريال مدريد

أنهى ريال مدريد ملف مستقبل نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور، بعدما أعلن رسمياً تمديد عقده حتى 30 يونيو 2032، ليواصل اللاعب مشواره مع النادي الإسباني، واضعاً حداً للتكهنات التي أحاطت بمستقبله خلال الفترة الماضية.

وأعلن ريال مدريد، في بيان رسمي، توصله إلى اتفاق مع فينيسيوس لتمديد عقده، مؤكداً استمرار اللاعب مع الفريق حتى صيف 2032، دون الكشف عن التفاصيل المالية للعقد الجديد.

وجاء الإعلان الرسمي بعد أيام من تطورات إيجابية شهدتها المفاوضات، إذ ذكرت صحيفة «آس» الإسبانية أن إدارة ريال مدريد رفعت عرضها المالي لإظهار ثقتها الكبيرة في اللاعب، بينما طالب فينيسيوس بحسم الملف سريعاً، لينتهي الأمر باتفاق بين الطرفين.

وأضافت الصحيفة أن اللاعب كان قد طلب في بداية المفاوضات الحصول على راتب يبلغ 30 مليون يورو سنوياً، قبل أن يخفض مطالبه، فيما أشارت تقارير إعلامية إلى أن العقد الجديد سيمنحه راتباً يقترب من 24 مليون يورو صافياً في الموسم، دون أن يؤكد النادي هذه الأرقام في بيانه الرسمي.

وشغل ملف تجديد عقد فينيسيوس اهتماماً كبيراً داخل ريال مدريد طوال الموسم ونصف الموسم الماضيين، رغم تأكيد الطرفين في أكثر من مناسبة رغبتهما في مواصلة المشوار، قبل أن تنجح جلسات التفاوض الأخيرة في إنهاء الملف.

كما تزامنت المراحل الأخيرة من المفاوضات مع اهتمام أرسنال بالتعاقد مع النجم البرازيلي، إذ أوضحت صحيفة «آس» أن النادي الإنجليزي كان مستعداً لتقديم راتب يقترب من 30 مليون يورو صافياً سنوياً، إلى جانب عرض قد يصل إلى 150 مليون يورو لإتمام الصفقة، بناءً على رغبة المدرب ميكيل أرتيتا، إلا أن فينيسيوس فضل الاستمرار مع ريال مدريد.

ووصل فينيسيوس إلى ريال مدريد في يوليو 2018 بعمر 18 عاماً، وخاض منذ ذلك الحين 375 مباراة بقميص الفريق، سجل خلالها 128 هدفاً، وأسهم في التتويج بـ14 لقباً، أبرزها لقبان في دوري أبطال أوروبا، وثلاثة ألقاب في الدوري الإسباني، وثلاثة ألقاب في كأس العالم للأندية، إلى جانب كأس ملك إسبانيا وكؤوس السوبر المحلية والأوروبية.

ونال النجم البرازيلي خلال مسيرته مع ريال مدريد العديد من الجوائز الفردية، أبرزها جائزة «ذا بيست» لأفضل لاعب في العالم لعام 2024، واختير أفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا موسم 2023-2024، كما تواجد في التشكيلة العالمية للفيفا، وضمن فريق الموسم في دوري الأبطال في ثلاث مناسبات.