«يويفا» يتمسك بموقفه من إنفانتينو ويواصل التصعيد

أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) تمسكه بالتهديد بمقاطعة بطولات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، مشيراً إلى أن الاجتماع الذي عقده رئيس فيفا جياني إنفانتينو مع مسؤولي الاتحادات القارية، واعتذار الاتحاد الدولي عن خطته المثيرة للجدل لبيع حصص في بطولة كأس العالم، لم يغيرا موقفه.

وأوضح يويفا، في بيان الخميس، أن الشروط التي وضعها للتراجع عن تهديد المقاطعة لم تتحقق، مشيراً إلى أن تلك الشروط تضمنت سحب مقترحات بيع حقوق أو حصص في البطولات الكبرى، وتقديم ضمانات بعدم تكرار مثل هذه المحاولات مستقبلاً.

وأضاف البيان أن يويفا لا يزال يفتقر إلى الثقة في قيادة إنفانتينو لفيفا، مؤكداً أن موقفه الذي أعلنه سابقاً بهذا الشأن ما زال قائماً.

وأعلن فيفا عقب قمة رفيعة المستوى في المغرب، أمس الأربعاء، أن إنفانتينو يحظى بالدعم الكامل من الحاضرين، كما قدم اعتذاراً إلى مجلس فيفا والاتحادات الأعضاء عن الأخطاء التي صاحبت خطة بيع حصص في كأس العالم، متعهداً باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرارها.

واعتبر يويفا أن هذه الخطوات غير كافية، مؤكداً أن إعلان تأييد بعض العاملين في فيفا لرئيس الاتحاد الدولي لا يغير شيئاً في موقفه الرافض، وأن أزمة الثقة مع إنفانتينو لا تزال قائمة.