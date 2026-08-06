ديوماندي يغادر لايبزغ تمهيدًا للانضمام إلى ريال مدريد

اقترب ريال مدريد من حسم واحدة من أكبر صفقات سوق الانتقالات الصيفية، بعدما غادر الجناح الإيفواري الشاب يان ديوماندي معسكر لايبزغ الألماني متوجهًا إلى العاصمة الإسبانية مدريد، للخضوع للفحص الطبي تمهيدًا لإتمام انتقاله إلى النادي الملكي، في صفقة قد تصبح الأغلى في تاريخ النادي.

وأكد متحدث باسم نادي لايبزغ، أن ديوماندي غادر معسكر الفريق بالفعل، في وقت كانت فيه المفاوضات بين الناديين مستمرة منذ فترة، قبل الوصول إلى المراحل النهائية من الاتفاق.

وخطف اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا الأنظار خلال الموسم الماضي، بعدما سجل 12 هدفًا وقدم 9 تمريرات حاسمة في الدوري الألماني، كما مثل منتخب كوت ديفوار في كأس العالم 2026، ليصبح أحد أبرز المواهب المطلوبة في أوروبا.

وذكرت تقارير إعلامية، أن قيمة الصفقة قد تصل إلى 125 مليون يورو، إضافة إلى ما بين 10 و15 مليون يورو كحوافز، وهو ما سيتجاوز قيمة صفقة التعاقد مع جود بيلينغهام في عام 2023، التي بلغت 103 ملايين يورو بخلاف المتغيرات، لتصبح الصفقة الأغلى في تاريخ ريال مدريد.

كما سيصبح ديوماندي، حال إتمام الصفقة، أغلى لاعب أفريقي في تاريخ كرة القدم، بعدما كان قد انضم إلى لايبزغ قبل عام واحد فقط قادمًا من ليغانيس الإسباني مقابل 20 مليون يورو.

ورغم ارتباط اللاعب بعقد مع لايبزغ يمتد حتى عام 2029، ودون وجود شرط جزائي، فإن النادي الألماني وافق على فتح باب المفاوضات بعدما حدد مبلغًا لا يقل عن 120 مليون يورو للموافقة على رحيله هذا الصيف، رغم رغبته في الاحتفاظ به لموسم إضافي على الأقل.

وشهد السباق على ضم ديوماندي اهتمامًا من أندية أوروبية كبرى، من بينها ليفربول وباريس سان جيرمان، قبل أن يقترب ريال مدريد من حسم الصفقة لصالحه.

وفي المقابل، يستعد لايبزغ لتعويض رحيل نجمه، إذ ينتظر انضمام المهاجم فيسنيك أسلاني، الذي سيخضع للفحص الطبي في معسكر الفريق بالنمسا، قبل الالتحاق بالتدريبات يوم الجمعة، قادمًا من هوفنهايم في صفقة تقدر قيمتها بنحو 30 مليون يورو.

ويستهل لايبزغ موسمه الجديد يوم 22 أغسطس بمواجهة آينتراخت ترير في الدور الأول من كأس ألمانيا، قبل أن يبدأ مشواره في الدوري الألماني بعد أسبوع باستضافة بوروسيا مونشنغلادباخ.