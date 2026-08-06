فورلان مدربًا لمنتخب الأوروغواي

أعلن الاتحاد الأوروغوياني لكرة القدم، اليوم الخميس، تعيين المهاجم الدولي السابق دييغو فورلان مدربًا جديدًا لمنتخب بلاده.

ويخلف فورلان (47 عامًا) المدرب الأرجنتيني مارسيلو بييلسا، الذي دفع ثمن خروج منتخب الأوروغواي من دور المجموعات في كأس العالم 2026، بعد ثلاثة أعوام في منصبه.

ولن يتولى فورلان الإشراف على المنتخب الأول فقط، بل سيدرب أيضًا منتخب تحت 20 عامًا استعدادًا لبطولة كوبا أمريكا لهذه الفئة العمرية، المقررة في يناير/كانون الثاني 2027.

ويحتل فورلان المركز الثالث في قائمة الهدافين التاريخيين لمنتخب الأوروغواي برصيد 36 هدفًا في 112 مباراة، كما اختير أفضل لاعب في كأس العالم 2010 بعدما قاد منتخب بلاده إلى الدور نصف النهائي.

وتوج خلال مسيرته الدولية بلقب كوبا أمريكا 2011، وهو آخر لقب أحرزته الأوروغواي في البطولة.

ورغم مسيرته الكبيرة لاعبًا، فإن خبرته التدريبية لا تزال محدودة، إذ لم يشرف منذ تجربته القصيرة مع بينيارول عام 2020، التي امتدت 11 مباراة، سوى على فريق واحد في دوري الدرجة الثانية خلال 12 مباراة في العام التالي.