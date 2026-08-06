رسميًا.. طرابزون يعلن التعاقد مع محمد صلاح

أعلن نادي طرابزون سبور التركي تعاقده رسميًا مع النجم المصري محمد صلاح، بعقد يمتد لمدة موسمين، ليبدأ قائد منتخب مصر تجربة جديدة في الدوري التركي بعد نهاية مشواره مع ليفربول الإنجليزي.

وأكد النادي، في بيان رسمي موجه إلى البورصة التركية، أن صلاح سيحصل على راتب سنوي يبلغ 17 مليون يورو، بموجب عقد يمتد حتى صيف 2028، في واحدة من أكبر الصفقات في تاريخ النادي.

وأوضح طرابزون سبور أن العقد يتضمن حصول محمد صلاح على نسبة تبلغ 20% من عائدات بيع المنتجات الرسمية التي تحمل اسمه، في خطوة تؤكد الرهان على القيمة التسويقية الكبيرة للنجم المصري.

وأضاف النادي أن العقد يشمل أيضًا مكافآت مالية مرتبطة بتحقيق شروط محددة في كل موسم، دون الكشف عن تفاصيل هذه البنود أو قيمتها.

ويمثل انتقال صلاح إلى طرابزون سبور محطة جديدة في مسيرته الاحترافية، بعدما صنع تاريخًا استثنائيًا مع ليفربول على مدار تسعة مواسم، توج خلالها بعدد من الألقاب المحلية والقارية، وحقق العديد من الأرقام القياسية على المستويين الفردي والجماعي.

ويأمل النادي التركي أن يسهم التعاقد مع قائد منتخب مصر في تعزيز طموحاته الرياضية، إلى جانب تحقيق مكاسب اقتصادية وتسويقية كبيرة، في ظل الشعبية العالمية التي يتمتع بها اللاعب.