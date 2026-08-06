بوساطة من مورينيو.. ريال مدريد يجدد عقد فينيسيوس

اقترب ريال مدريد من تمديد تعاقده مع البرازيلي فينيسيوس جونيور حتى عام 2031، بعد فترة من المفاوضات بين الطرفين والتي شهدت الكثير من الجدل، وكادت أن تنتهي برحيل النجم البرازيلي الشاب، بسبب الخلاف حول المقابل المالي.

وكان فينيسيوس قد طالب بعقد يعكس مكانته كأحد أبرز نجوم الفريق، ليصبح قريباً من راتب الفرنسي كيليان مبابي الذي يحصل على راتب مرتفع، رافضاً تقديم تنازلات عن مطالبه التي أزعجت إدارة النادي الإسباني، ما جعل المفاوضات تصل في الكثير من الأوقات إلى نقطة النهاية بعدم التجديد.

ونجح الطرفان، بحسب تقارير إسبانية، خلال الأيام الماضية في تجاوز الخلافات بوساطة من جوزيه مورينيو المدير الفني للفريق، بعد أن وافق ريال مدريد على رفع راتب اللاعب بصورة كبيرة، إلى جانب تأجيل صرف مكافأة الولاء التي يحصل عليها اللاعب مع نهاية فترة العقد ضمن صيغة جديدة ساعدت على الوصول إلى اتفاق نهائي.

ورغم تلقي فينيسيوس عرضاً مالياً كبيراً من أرسنال، فإن اللاعب اختار الاستمرار مع ريال مدريد، مفضلاً مواصلة مسيرته في ملعب سانتياغو برنابيو، حيث أصبح أحد أبرز عناصر الفريق منذ انضمامه إلى صفوفه عام 2018.

ويمثل تجديد عقد فينيسيوس خطوة مهمة في مشروع ريال مدريد للمستقبل، حيث يعد اللاعب من الركائز الأساسية للفريق بفضل أرقامه الحاسمة وتأثيره في المباريات الكبرى، ومساهمته في تحقيق العديد من البطولات المحلية والقارية، وينتظر أن يعلن النادي الإسباني قريباً عن التجديد مع نجمه رسمياً في الوقت القريب.