طيران الإمارات وأرسنال يمددان شراكتهما التاريخية حتى عام 2033

أعلنت طيران الإمارات ونادي أرسنال لكرة القدم، اليوم، تمديد شراكتهما طويلة الأمد، لتواصل بذلك واحدة من أبرز الشراكات وأكثرها حضوراً في عالم الرياضة، مسيرتها التي انطلقت قبل أكثر من عقدين.

وبموجب الاتفاقية الجديدة تواصل طيران الإمارات رعاية قميص الفريق وملابس التدريب، إلى جانب احتفاظها بحقوق تسمية استاد الإمارات، وذلك حتى عام 2033، وتعزز الاتفاقية بذلك أطول شراكة مستمرة لرعاية قميص فريق في الدوري الإنجليزي الممتاز، وتفتح فصلاً جديداً في العلاقة الراسخة بين الناقلة والنادي.

وبدأت الشراكة بين طيران الإمارات وأرسنال في عام 2006، وواصلت نموها منذ ذلك الحين، لتصبح إحدى الشراكات المميزة في كرة القدم العالمية، وقد واكبت الشراكة النادي طوال حقبة استاد الإمارات، وتطورت بالتوازي مع طموحاته، وأسهمت في توسيع الحضور العالمي للطرفين، وتوفير تجارب جديدة تقرّب مشجعي أرسنال حول العالم من ناديهم.

ويأتي تمديد الشراكة في مرحلة مهمة من تاريخ أرسنال، عقب تتويجه مؤخراً بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وستبني الاتفاقية الجديدة على عدد من المبادرات التي شكلت محطات رئيسية في مسيرة الشراكة، وفي مقدمتها كأس الإمارات، التي تستضيف نخبة من فرق كرة القدم العالمية في استاد الإمارات كل صيف، ومبادرة «Global Gooners»، التي تمنح مشجعي أرسنال من مختلف أنحاء العالم فرصة زيارة شمال لندن، وعيش تجربة النادي للمرة الأولى.

ويبدأ الفصل الجديد من الشراكة خلال عطلة نهاية الأسبوع، عندما يستضيف أرسنال فريق بوروسيا دورتموند في شمال لندن، ضمن بطولة كأس الإمارات. ويتضمن برنامج الفعالية مجموعة من الأنشطة، التي تحتفي بأكثر من 20 عاماً من التاريخ المشترك، وتستشرف المرحلة المقبلة من مسيرة النادي والناقلة، كما يحضر السير تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات، الاحتفالات إلى جانب كبار مسؤولي نادي أرسنال.

وقال السير تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات: «على مدى أكثر من عقدين نجحت طيران الإمارات وأرسنال في بناء شراكة راسخة، تجاوزت حدود الرعاية التقليدية، واستندت إلى رؤية مشتركة وطموح متبادل للنمو والتأثير والوصول إلى جماهير أوسع حول العالم، وقد مكنتنا هذه الشراكة من التواصل مع الملايين من مشجعي أرسنال عبر شبكة طيران الإمارات وخارجها، وتقديم تجارب نوعية، عززت ارتباطهم بالنادي، وخلقت قيمة حقيقية للطرفين لم يكن من الممكن تحقيقها بالقدر نفسه بصورة منفردة».

وأضاف: «يمتلك قليل من الشراكات الرياضية حول العالم هذا العمق التاريخي، وهذه القدرة على التطور والاستمرار، واليوم، ننطلق من هذه الأسس القوية نحو مرحلة جديدة، نواصل فيها توسيع أثر هذه الشراكة، وخدمة جماهير أرسنال في مختلف أنحاء العالم، بثقة كبيرة في أن السنوات المقبلة ستحمل مزيداً من الإنجازات والمحطات المهمة التي سنصنعها معاً».

وقال ريتشارد غارليك، الرئيس التنفيذي لنادي أرسنال: «يشكل الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لحظة استثنائية نفخر بها جميعاً في أرسنال، وهو إنجاز يعود لكل من ينتمي إلى هذا النادي. وكانت طيران الإمارات شريكاً أساسياً في هذه المسيرة، إذ وقفت إلى جانبنا، وشاركتنا المحطات الفارقة والتحديات والنجاحات، التي صنعت تاريخ النادي خلال العقدين الماضيين».

وأضاف: «يمنحنا الفوز باللقب فرصة لرفع مستوى طموحاتنا، والبناء على ما وصلنا إليه، ويعكس تمديد الشراكة مع طيران الإمارات إيمان الطرفين بمستقبل أرسنال، وعزمهما المشترك على مواصلة التقدم، فالشراكات الناجحة، مثل الفرق الكبرى، لا تتوقف عن التطور، وسنواصل العمل معاً انطلاقاً من الأسس القوية التي بنيناها، بثقة وطموح بأن أبرز إنجازاتنا لا تزال أمامنا».

وخلال الأسابيع المقبلة تحتفل طيران الإمارات وأرسنال بمرور عشرين عاماً على انطلاق شراكتهما، من خلال سلسلة من الفعاليات والتجارب الخاصة بالمشجعين، تستعيد أبرز الذكريات والمحطات التي صنعت حقبة استاد الإمارات، وتتطلع إلى المستقبل الذي سيواصل الطرفان بناءه معاً.

وبالتزامن مع الإعلان عن تمديد الشراكة أطلق الطرفان، اليوم، فيديو جديداً بطريقة سينمائية، بمشاركة أسطورة أرسنال بير ميرتساكر. وتدور أحداث الفيلم داخل متجر للتحف، يضم مجموعة من المقتنيات المرتبطة بمراحل مختلفة من حقبة استاد الإمارات، ويحتفي بالذكريات التي جمعت أرسنال وطيران الإمارات ومشجعي النادي على مدى عقدين، وبالتاريخ الذي صنعوه معاً، واللحظات الجديدة، التي لا تزال في انتظارهم.