التذاكر تنفد والبورصة تقفز.. تأثير صلاح يظهر سريعًا في طرابزون

بدأت آثار انتقال محمد صلاح إلى طرابزون سبور في الظهور سريعًا، بعدما شهد النادي التركي إقبالًا جماهيريًا كبيرًا على شراء التذاكر، إلى جانب انتعاش ملحوظ في أسهمه بالبورصة، في مؤشر مبكر على التأثير الرياضي والاقتصادي للصفقة التي تعد من الأكبر في تاريخ النادي.

وذكرت صحيفة «الصباح» التركية أن طرابزون سبور باع أكثر من 16 ألف تذكرة موسمية خلال فترة قصيرة، فور الإعلان الرسمي عن التعاقد مع قائد منتخب مصر، وسط توقعات باستمرار الإقبال الجماهيري مع اقتراب انطلاق الموسم الجديد.

وأضافت الصحيفة أن إدارة النادي تتوقع أيضًا تسجيل أرقام قياسية في الحضور الجماهيري خلال الموسم المقبل، إلى جانب ارتفاع مبيعات القمصان والمنتجات الرسمية التي تحمل اسم محمد صلاح.

وامتد تأثير الصفقة إلى الجانب الاقتصادي، إذ شهد سهم نادي طرابزون سبور في البورصة التركية ارتفاعًا ملحوظًا عقب الإعلان الرسمي عن التعاقد مع النجم المصري، في ظل تفاؤل المستثمرين والجماهير بالعوائد التجارية المنتظرة من الصفقة.

ويعول النادي على الشعبية العالمية لمحمد صلاح لتعزيز موارده التجارية، سواء عبر زيادة مبيعات القمصان، أو توسيع قاعدة الرعاة، أو رفع الإيرادات المرتبطة بالعلامة التجارية للنادي.

وجاء هذا التفاعل الجماهيري والاقتصادي بعد ساعات من وصول محمد صلاح إلى تركيا، حيث حظي باستقبال جماهيري وإعلامي كبير، قبل بدء إجراءات انضمامه رسميًا إلى طرابزون سبور.