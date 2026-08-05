الصاعقة تتسبب في وفاة لاعب شاب أمام أعين الجماهير

شهدت كرة القدم التايلاندية حادثة مأساوية، بعدما لقي اللاعب سفوان أوي البالغ 24 عاماً مصرعه إثر تعرضه لصاعقة، خلال مشاركته في مباراة ضمن بطولة محلية.

ووقعت الحادثة، حسب روسيا اليوم، في ملعب سانتيبهاب بمدينة سونغاي كولوك، أثناء أجواء عاصفة وأمطار غزيرة، حيث ضرب البرق أرض الملعب بشكل مفاجئ، ما أدى إلى سقوط عدد من اللاعبين، وسط حالة من الذعر بين زملائهم والجماهير.

وحاول اللاعبون والجهاز الطبي إنقاذ سفوان أوي وتقديم الإسعافات الأولية له داخل الملعب، قبل نقله إلى المستشفى، لكنه فارق الحياة متأثراً بالإصابات البالغة التي تعرض لها.

كما أسفرت الصاعقة عن إصابة 12 لاعباً آخرين بحروق وإصابات مختلفة، بينهم لاعب ماليزي كان يشارك ضمن فريق مختلط في البطولة.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما أوقفت المباراة عقب الحادث.

ونعى نادي إف سي يالا لاعبه الجديد، معبراً عن حزنه وتعازيه لعائلته، في حادثة مؤلمة، أعادت التذكير بمخاطر إقامة المباريات أثناء العواصف الرعدية.