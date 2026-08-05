أسطورة ريال مدريد: فينيسيوس لن يجدد عقده

اقترب ملف تجديد عقد البرازيلي فينيسيوس جونيور مع ريال مدريد من نقطة تحول جديدة، بعدما استبعد مياتوفيتش، أسطورة النادي ومديره الرياضي السابق، استمرار اللاعب مع الفريق، مؤكدًا أن المؤشرات الحالية تدفعه للاعتقاد بأن النجم البرازيلي لن يوقع على عقد جديد مع النادي الملكي.

وكشف برنامج «إل لارجيرو» الإسباني أن إدارة ريال مدريد تعقد، الأربعاء، اجتماعًا مباشرًا مع وكلاء فينيسيوس لمناقشة مستقبل اللاعب، في محاولة للتوصل إلى اتفاق بشأن تمديد عقده، بعدما رفض العرض الأخير المقدم من النادي، والذي يتضمن راتبًا سنويًا يبلغ 22 مليون يورو حتى عام 2031.

وقال مياتوفيتش إن رفض فينيسيوس للعرض في هذه المرحلة، مع اقترابه من دخول الفترة الحرة من عقده، يؤكد بالنسبة له أن اللاعب لا ينوي التجديد، مضيفًا: «نعرف تفاصيل العرض الذي قدمه ريال مدريد، وفينيسيوس رفضه تمامًا.. هذا المشهد يخبرني بوضوح أنه لن يجدد عقده».

وأضاف أسطورة ريال مدريد أن قيمة الراتب ليست القضية الأساسية، موضحًا: «لا يهم إن كان اللاعب يطلب 30 أو 35 مليون يورو، الأهم أنه يفكر الآن في عروض أخرى يمتلكها بالفعل، لأنه لاعب استثنائي».

وأشار مياتوفيتش إلى امتلاكه معلومات من إنجلترا تؤكد اهتمام أرسنال بالتعاقد مع فينيسيوس، موضحًا أن النادي اللندني يجهز عرضًا ماليًا ضخمًا لإقناع اللاعب بالانتقال إليه، ويرى أن هذا السيناريو هو الأقرب في الوقت الحالي.

وفي المقابل، يجد ريال مدريد نفسه أمام معادلة صعبة، إذ ينتهي عقد فينيسيوس الحالي في عام 2027، ما يمنحه حق التوقيع لأي نادٍ مجانًا بعد 6 أشهر من الآن إذا استمر رفضه للتجديد.

ووجه مياتوفيتش رسالة إلى إدارة ريال مدريد، داعيًا إياها إلى التفكير في بيع اللاعب إذا تأكد عدم رغبته في تمديد عقده، من أجل تحقيق أكبر عائد مالي، بدلًا من خسارته دون مقابل مستقبلًا.