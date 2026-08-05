صلاح يحط رحاله في تركيا وسط حفاوة جماهيرية وإعلامية

حط محمد صلاح رحاله في تركيا، ليبدأ رسميًا أولى خطوات رحلته الجديدة مع طرابزون سبور، وسط استقبال جماهيري وإعلامي كبير في مطار إسطنبول، عكس حجم الترقب الذي يحيط بالصفقة، قبل استكمال إجراءات انتقاله والإعلان الرسمي عن انضمامه إلى النادي التركي.

ووصل قائد منتخب مصر إلى إسطنبول تمهيدًا لإتمام انتقاله إلى طرابزون سبور، حيث كان في استقباله رئيس النادي، إلى جانب أعداد كبيرة من الجماهير ووسائل الإعلام التي احتشدت لرصد لحظة وصوله، في ظل الاهتمام الكبير الذي تحظى به الصفقة.

وأظهرت مشاهد الوصول جماهير طرابزون سبور وهي ترفع أعلام النادي ولافتات الترحيب بالنجم المصري، بينما رافق صلاح رئيس النادي مباشرة بعد مغادرته المطار لاستكمال الإجراءات الخاصة بالتعاقد.

ومن المنتظر أن يخوض صلاح أول مباراة بقميص طرابزون سبور يوم 15 أغسطس الجاري أمام قاسم باشا، في افتتاح مشوار الفريق ببطولة الدوري التركي.

وكشفت صحيفة «HT Spor» التركية أن عقد صلاح يمتد لموسمين، مقابل راتب سنوي يبلغ 17 مليون يورو، إضافة إلى مكافآت ومتغيرات قد تصل إلى 5 ملايين يورو في الموسم الواحد، لتصل القيمة الإجمالية للعقد إلى 44 مليون يورو.

وأضافت الصحيفة أن العقد يتضمن أيضًا حصول النجم المصري على نسبة تتراوح بين 20 و25% من عائدات بيع القمصان الخاصة باسمه، وهو ما قد يرفع إجمالي العائد المالي إلى نحو 50 مليون يورو طوال مدة التعاقد.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة طرابزون سبور وضعت خطة مالية خاصة لإتمام الصفقة، تعتمد على التوسع في عقود الرعاية، وزيادة الإيرادات التجارية، والاستفادة من العوائد المتوقعة لبيع القمصان والمنتجات الرسمية المرتبطة باسم صلاح، انطلاقًا من قيمته التسويقية الكبيرة.

كما ذكرت صحيفة «61Saat» التركية أن إدارة النادي وافقت على طلب صلاح بالحصول على جزء من مستحقاته مقدمًا، وهو ما ساهم في تسريع إنهاء المفاوضات والوصول إلى الاتفاق النهائي قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة.

ويبدأ صلاح بهذه الخطوة فصلًا جديدًا في مسيرته الاحترافية، بعد نهاية مشواره مع ليفربول، الذي امتد تسعة مواسم حقق خلالها العديد من الألقاب والأرقام القياسية، ليخوض تجربة جديدة في الدوري التركي بقميص طرابزون سبور.