الرقم 61.. قميص صلاح الجديد يروي قصة مدينة طرابزون

ارتدى محمد صلاح الرقم 61 في أول ظهور له بقميص طرابزون سبور، ليجذب الرقم اهتمام جماهير النادي، خاصة أن التوقعات كانت تشير إلى ظهوره بالرقم 11، الذي ارتبط به طوال معظم مسيرته الاحترافية.

ونشر النادي التركي مقطع فيديو عبر حساباته الرسمية ظهر فيه قائد منتخب مصر مرتديًا القميص الجديد، وموجهًا رسالة قصيرة إلى الجماهير قال فيها: «بالنسبة لنا، كل مكان هو طرابزون»، وذلك قبل استكمال إجراءات انتقاله الرسمي وتوقيع العقود.

وأثار الرقم 61 اهتمام الجماهير، إذ يحظى بأهمية خاصة داخل النادي والمدينة، حيث يعد رمزًا لمدينة طرابزون، كما يمثل الرمز البريدي للمنطقة، لذلك يحظى بمكانة كبيرة لدى جماهير الفريق، وهو ما يفسر ظهوره على قميص صلاح في أول إطلالة له.

وكانت تقارير إعلامية سابقة قد أشارت إلى أن صلاح سيرتدي الرقم 11 مع فريقه الجديد، إلا أن ظهوره بالرقم 61 عزز ارتباطه بهوية المدينة والنادي.

وكان طرابزون سبور قد أعلن وصول صلاح إلى تركيا لاستكمال إجراءات انتقاله، قبل التوجه إلى مدينة طرابزون، حيث يستعد النادي لتقديمه رسميًا في حفل جماهيري على ملعب «بابارا بارك».

وبحسب تقارير إعلامية تركية، فإن صلاح سيوقع عقدًا يمتد لموسمين، مقابل راتب سنوي يبلغ 17 مليون يورو، إضافة إلى خمسة ملايين يورو حوافز ومكافآت.