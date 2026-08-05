ظهور أول ورسالة قصيرة.. صلاح يكسب قلوب جماهير طرابزون مبكرًا

خطف محمد صلاح أنظار جماهير طرابزون سبور قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة، بعدما ظهر للمرة الأولى مرتديًا قميص الفريق التركي، موجهًا رسالة مقتضبة حملت الكثير من الحماس، في أول تواصل مباشر بين النجم المصري وأنصار ناديه الجديد.

ونشر طرابزون سبور، عبر حساباته الرسمية، مقطع فيديو يظهر صلاح مرتديًا قميص الفريق خلال رحلته إلى تركيا لاستكمال إجراءات انتقاله وتوقيع العقود، وعلق على الفيديو قائلاً: «بقميصه الكحلي وللمرة الأولى أمام الكاميرات... أول رسالة من محمد صلاح إلى جماهير طرابزون سبور».

ووجه قائد منتخب مصر رسالة قصيرة إلى جماهير النادي قال فيها: «بالنسبة لنا، كل مكان هو طرابزون!»، في إشارة إلى انطلاق تجربته الجديدة مع الفريق التركي، وهي الكلمات التي لاقت تفاعلًا عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأثار ظهور صلاح بالقميص الذي يحمل الرقم 61 تساؤلات جماهير طرابزون، بعدما أشارت تقارير سابقة إلى أنه سيرتدي الرقم 11، الذي ارتبط به طوال معظم مسيرته الاحترافية.

ويحمل الرقم 61 دلالة خاصة داخل النادي، إذ يمثل رمز مدينة طرابزون والرمز البريدي للمنطقة، وهو ما يرجح أن يكون سبب اختياره في الظهور الأول للنجم المصري.

وكان طرابزون سبور قد أعلن أن صلاح سيصل إلى مطار إسطنبول ظهر الأربعاء، قبل أن يتوجه مساءً إلى مدينة طرابزون، على أن يكشف النادي تفاصيل الصفقة رسميًا بعد استكمال الإجراءات.

ومن المنتظر أن يقدم النادي لاعبه الجديد في حفل جماهيري يقام الخميس على ملعب «بابارا بارك»، معقل الفريق، وسط حضور جماهيري كبير احتفالًا بانضمام قائد منتخب مصر.

وبحسب تقارير إعلامية تركية، فإن صلاح سيوقع عقدًا يمتد لموسمين، مقابل راتب سنوي يصل إلى 17 مليون يورو، إضافة إلى خمسة ملايين يورو حوافز ومكافآت.