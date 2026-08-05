تشيلسي وتوتنهام يقودان سباق المليارات في الميركاتو

فرض تشيلسي وتوتنهام نفسهما في صدارة سوق الانتقالات الصيفية 2026، بعدما تصدرا قائمة أكبر الصفقات المالية حتى الآن، في وقت واصل فيه الدوري الإنجليزي تأكيد تفوقه الاقتصادي على بقية الدوريات، مع هيمنة شبه كاملة على قائمة أغلى 10 تعاقدات قبل شهر من إغلاق باب الانتقالات.

وكشفت صحيفة «إل موندو ديبورتيفو» الإسبانية أن تسعًا من أصل عشر صفقات هي الأغلى في الميركاتو الحالي، ارتبطت بلاعبين ينشطون في الدوري الإنجليزي، سواء بالانتقال بين أنديته أو بالرحيل عنه، فيما استحوذت أندية «البريميرليغ» على سبعة من هذه التعاقدات.

وتصدر تشيلسي القائمة بعد تعاقده مع الإنجليزي مورغان روجرز قادمًا من أستون فيلا مقابل 138 مليون يورو، في الصفقة الأغلى خلال صيف 2026، والتي تعد أيضًا الأعلى في تاريخ النادي اللندني، إذ يعول عليه المدرب تشابي ألونسو ليكون أحد العناصر الأساسية في مشروعه الجديد.

وجاء مانشستر سيتي في المركز الثاني بضم لاعب الوسط الإنجليزي إليوت أندرسون من نوتنغهام فورست مقابل 135 مليون يورو، في صفقة قياسية للنادي، تهدف إلى تعزيز خط الوسط تحت قيادة المدرب إنزو ماريسكا.

وحل توتنهام ثالثًا عبر صفقة الإيطالي ساندرو تونالي من نيوكاسل يونايتد مقابل 108 ملايين يورو، وهي الصفقة الأغلى في تاريخ النادي، قبل أن يعزز الفريق استثماراته بضم البرتغالي ماتيوس فيرنانديز مقابل 99 مليون يورو، ليؤكد رغبته في العودة للمنافسة بقوة تحت قيادة روبرتو دي زيربي.

واحتل المهاجم البرتغالي جونزالو راموس المركز الخامس، بعدما انتقل من باريس سان جيرمان إلى ميلان مقابل 74 مليون يورو، بحثًا عن دور أكبر بعد تراجع مشاركاته مع النادي الفرنسي.

وجاء برشلونة في المركز السادس بعد التعاقد مع الجناح الإنجليزي أنطوني غوردون من نيوكاسل يونايتد مقابل 70 مليون يورو، إضافة إلى 10 ملايين يورو كحوافز، في صفقة جاءت بطلب من المدرب هانزي فليك لتعزيز الخيارات الهجومية.

وتساوى المدافع الفرنسي جيريمي جاكيه مع أنطوني غوردون في قيمة الصفقة، بعدما ضمه ليفربول من رين مقابل 70 مليون يورو، لتعويض رحيل إبراهيما كوناتي إلى ريال مدريد.

وسجل الهلال السعودي حضوره في القائمة باحتلال المركز الثامن، بعد التعاقد مع الهولندي كريسينسيو سامرفيل من وست هام مقابل 64.5 مليون يورو، مستفيدًا من هبوط النادي اللندني إلى دوري الدرجة الأولى.

وعاد تشيلسي للظهور مجددًا في القائمة بالتعاقد مع المدافع الفرنسي ماكسينس لاكروا من كريستال بالاس مقابل 60.7 مليون يورو، بعقد يمتد حتى صيف 2032.

واختتم أستون فيلا قائمة العشرة الأوائل بضم السويسري الشاب يوهان مانزامبي من فرايبورغ مقابل 60 مليون يورو، بعدما لفت الأنظار في كأس العالم بتسجيله ثلاثة أهداف وصناعة هدفين.

وتعكس هذه الأرقام استمرار الهيمنة المالية للدوري الإنجليزي على سوق الانتقالات، إذ تضم القائمة تسعة لاعبين ارتبطوا بأندية «البريميرليغ»، فيما استحوذت الأندية الإنجليزية على سبع صفقات مباشرة، بينما اقتصر الخروج من الدوري على انتقال سامرفيل إلى الهلال، وغوردون إلى برشلونة، وهو ما يؤكد استمرار القوة الشرائية الكبيرة لأندية إنجلترا، حتى في ظل غياب بعض الأندية، مثل تشيلسي وتوتنهام، عن المشاركات الأوروبية هذا الموسم.