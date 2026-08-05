طرابزون يكشف تفاصيل الاتفاق مع محمد صلاح

اقترب نادي طرابزون سبور التركي من إتمام تعاقده مع النجم المصري محمد صلاح، بعدما كشف رئيس النادي إرتوغرول دوغان تفاصيل المفاوضات التي جمعت الطرفين، مؤكدًا أن الاتفاق وصل إلى مراحله النهائية، مع نفي ما تردد بشأن وجود مطالب مالية مبالغ فيها من اللاعب أو وكيله.

وأوضح دوغان، في تصريحات تلفزيونية نقلها موقع فاناتيك التركي، أن اهتمام طرابزون سبور بالتعاقد مع قائد منتخب مصر بدأ منذ فترة، إلا أن انسحاب بعض الأندية المنافسة من سباق التعاقد معه منح النادي فرصة لتسريع المفاوضات وحسمها خلال فترة قصيرة.

وأكد رئيس النادي أنه أجرى محادثات مباشرة مع محمد صلاح ووكيل أعماله، مشيرًا إلى أن المفاوضات اتسمت بالاحترافية والاحترام المتبادل، واستغرقت ما بين سبعة وعشرة أيام فقط، دون أن تواجه أي تعقيدات أو خلافات بشأن بنود التعاقد.

ونفى دوغان صحة الأرقام التي تداولتها وسائل إعلام خلال الأيام الماضية حول مطالب اللاعب المالية، مشددًا على أن صلاح ووكيله لم يفرضا أي شروط تعجيزية، وأن الاتفاق المالي جاء بصورة متوازنة ومقبولة للطرفين، وفق ما تم التوصل إليه خلال جلسات التفاوض الرسمية.

وأضاف أن الطرفين توصلا إلى الخطوط العريضة للاتفاق أمس، بينما جرى الانتهاء من الجزء الأكبر من صياغة العقود خلال الساعات الماضية، موضحًا أن محمد صلاح سيتوجه خلال ساعات إلى مدينة إسطنبول لإجراء الفحوصات الطبية الروتينية، قبل استكمال بقية الإجراءات الخاصة بإتمام الصفقة.

واختتم رئيس طرابزون سبور تصريحاته بتوجيه التهنئة إلى جماهير النادي، معربًا عن أمله في أن يمثل انضمام محمد صلاح بداية مرحلة جديدة من النجاحات والإنجازات للفريق خلال الموسم المقبل.