فييرا على أعتاب قيادة منتخب السنغال

اقترب الفرنسي باتريك فييرا من تولي القيادة الفنية لمنتخب السنغال، بعدما توصل إلى اتفاق مع الاتحاد السنغالي لكرة القدم، وفقًا لما أورده موقع «أفريكا سوكر».

وذكر الموقع أن فييرا، قائد أرسنال الإنجليزي السابق، بدأ بالفعل محادثاته مع مسؤولي الاتحاد السنغالي عقب وصوله إلى العاصمة داكار يوم 29 يوليو الماضي، حيث استعرض مشروعه التدريبي ورؤيته لمستقبل المنتخب، تمهيدًا لعودته إلى العمل الفني.

وأشار التقرير إلى أن الإعلان الرسمي عن تعيين فييرا تأجل في الوقت الحالي بسبب استمرار ارتباط الاتحاد السنغالي بعقد مع المدرب الحالي بابي ثياو، في ظل المفاوضات الجارية للتوصل إلى اتفاق بشأن قيمة التعويضات وإنهاء التعاقد.

وأضاف أن الاتحاد يسعى إلى حسم هذا الملف قبل الإعلان عن المدرب الجديد، لتفادي أي تعقيدات قانونية خلال مرحلة انتقال القيادة الفنية.

وأوضح التقرير أنه في حال تعذر التوصل إلى اتفاق مع بابي ثياو قبل شهر سبتمبر المقبل، فقد يتولى المدير الفني الوطني للاتحاد السنغالي قيادة المنتخب مؤقتًا إلى حين استكمال إجراءات التعاقد مع فييرا.

ويعود آخر ظهور تدريبي لفييرا إلى عام 2023، عندما رحل عن تدريب ستراسبورغ الفرنسي، بعدما سبق له قيادة أندية كريستال بالاس الإنجليزي ونيس الفرنسي.