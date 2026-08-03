ماديرا تستعد لزفاف رونالدو وجورجينا

تستعد جزيرة ماديرا البرتغالية لاستضافة أحد أبرز الأحداث المرتقبة في عالم المشاهير، بعدما اقترب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من الزواج بشريكته جورجينا رودريغيز، في مراسم يُنتظر إقامتها خلال الأيام المقبلة، وسط استعدادات خاصة في مسقط رأس قائد منتخب البرتغال.

وكشفت صحيفة «كوريو دا مانيا» البرتغالية أن رونالدو وجورجينا يخططان لإقامة مراسم الزواج في جزيرة ماديرا، وتحديدًا داخل كاتدرائية فونشال، التي تعد من أبرز المعالم الدينية في الجزيرة.

من جانبها، ذكرت صحيفة «ذا صن» البريطانية أن مراسم الزفاف ستقام يوم السبت المقبل، قبل أيام قليلة من انطلاق مشوار رونالدو مع فريق النصر في الدوري السعودي، المقرر أن يبدأ في 15 أغسطس.

وأضافت الصحيفة أن فندق «سافوي بالاس» الفاخر في ماديرا، المصنف من فئة الخمس نجوم، أنهى استعداداته لاستقبال الحفل، بعدما جرى حجز الفندق بالكامل تقريبًا، مع إخطار النزلاء بأن طابقين وعددًا من المرافق سيكون خارج الخدمة يومي الجمعة والسبت، لضمان خصوصية المناسبة.

ويضم الفندق أربعة مطاعم ومرافق فاخرة، ما يجعله أحد أبرز الوجهات السياحية في الجزيرة، وهو ما يعزز التوقعات بإقامة حفل محدود يضم أفراد العائلة والمقربين من الثنائي.

ويأتي اختيار ماديرا لإقامة الزفاف لارتباطها الوثيق بمسيرة رونالدو، إذ ولد ونشأ في الجزيرة التي لا تزال تحتضن متحفًا وتمثالًا يحملان اسمه، قبل أن ينطلق منها إلى مسيرته الاحترافية التي جعلته أحد أبرز لاعبي كرة القدم في العالم.