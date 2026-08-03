فليك يطالب بتعزيز هجوم برشلونة

قال المدرب الألماني لبرشلونة، هانزي فليك، اليوم الاثنين، إن بطل الدوري الإسباني لكرة القدم بحاجة إلى تعزيز خط هجومه بعد رحيل البولندي روبرت ليفاندوفسكي والإنجليزي ماركوس راشفورد، وفي ظل الغموض الذي يحيط بمستقبل فيران توريس.

وكان العملاق الكاتالوني قد تقدم بعرض إلى أتلتيكو مدريد لضم المهاجم الأرجنتيني خوليان ألفاريس، لكنه قوبل بالرفض.

وقال فليك للصحفيين عقب مباراة تدريبية داخلية في مركز سانت جورج بارك في إنجلترا، حيث يقيم برشلونة معسكرًا إعداديًا: «لدي ثقة كاملة بديكو (المدير الرياضي)، ونعلم أنه يتعين علينا القيام بشيء ما».

وأضاف: «يعتمد الأمر أيضًا على ما سيحدث مع فيران (توريس)».

من جانبه، بقي توريس غامضًا حيال مستقبله، خلال مقابلة متلفزة مع شبكة «إن بي سي نيوز» الأمريكية، بُثت اليوم الاثنين، وقال: «لدي عقد مع برشلونة، لكن في كرة القدم لا يمكن لأحد معرفة ما سيحدث. أنا أنتظر فقط اتخاذ القرار الصحيح».

وعندما سُئل عما إذا كانت لديه وجهة «مثالية» في ذهنه، أجاب بالإيجاب، لكنه رفض الكشف عنها، قائلًا: «أريد فقط أن أكون سعيدًا».

ويمتد عقد الدولي الإسباني، البالغ من العمر 26 عامًا، وصاحب هدف الفوز لمنتخب بلاده في مرمى الأرجنتين في نهائي كأس العالم الأخيرة، لعام إضافي مع برشلونة.

وارتبط اسم توريس بالانتقال إلى باريس سان جيرمان، حامل لقب دوري أبطال أوروبا، بقيادة المدرب السابق للمنتخب الإسباني لويس إنريكي.

وضم برشلونة هذا الصيف الإنجليزي أنتوني غوردون، والألماني كريم أدييمي، وأقر فليك بأن الجناحين قادران أيضًا على اللعب في مركز المهاجم الصريح.

وأضاف فليك: «غوردون وأدييمي يمكنهما اللعب على الطرفين وفي مركز رأس الحربة أيضًا، لذا لدينا الكثير من الخيارات بالفعل»، مشيرًا إلى أن الموهبة الإسبانية الشابة لامين جمال قادرة كذلك على شغل هذا المركز.