«يويفا» يجري قرعة الدور التمهيدي لدوري أبطال أوروبا

أجرى «يويفا»، اليوم الاثنين، قرعة الدور التمهيدي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للموسم الجديد 2026-2027.

وأسفر مسار الدوري عن مواجهة الفائز من فنربخشة التركي وشتورم غراتس النمساوي مع الفائز من سبارتا براغ التشيكي وليون الفرنسي.

وسيلتقي الفائز من أولمبياكوس اليوناني ونيميجن الهولندي مع الفائز من يونيون سان جيلواز البلجيكي وبودو جليمت النرويجي.

وستقام مباريات الذهاب على ملاعب الأندية المذكورة أولًا يومي 18 و19 أغسطس، بينما ستقام مباريات الإياب على ملاعب الأندية الثانية يومي 25 و26 أغسطس.

وأسفر مسار الأبطال أيضًا عن مواجهة الفائز من ليفسكي صوفيا البلغاري وكيرات ألماتي الكازاخي مع أيك أثينا اليوناني، بينما سيلعب سيلتيك الإسكتلندي أمام لاسك النمساوي.

وسيلعب الفائز من مواجهة دينامو زغرب الكرواتي وكاونو زالجيريس الليتواني مع فايكنج النرويجي.

وسيلتقي الفائز من ميالبي السويدي وسلوفان براتيسلافا السلوفاكي مع الفائز من مواجهة أرارات الأرميني وتسيليه السلوفيني.

ويلعب الفائز من هبوعيل بئر السبع الإسرائيلي وريد ستار بلجراد الصربي مع الفائز من مواجهة آرهوس الدنماركي وصباح الأذربيجاني.

وتقام جولتا الذهاب والإياب في المواعيد نفسها يومي 18 و19 أغسطس، و25 و26 أغسطس.