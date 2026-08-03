رئيس طرابزون سبور يعلق على أنباء التعاقد مع صلاح

نفى أرطغرل دوجان، رئيس طرابزون سبور، المنافس في الدوري التركي الممتاز لكرة القدم، التقارير التي تحدثت عن انضمام محمد صلاح، قائد منتخب مصر ونجم ليفربول السابق، إلى فريقه.

ويمثل مستقبل صلاح، الذي أصبح لاعبًا حرًا مؤخرًا بعد اتفاقه مع ليفربول على إنهاء عقده قبل عام من موعد انتهائه، لغزًا حتى الآن، مع عدم اتفاقه مع أي نادٍ جديد بعد رحيله عن ملعب أنفيلد.

وقال دوجان، في تصريحات لوسائل الإعلام التركية أمس الأحد: «كما قلت سابقًا، لا يوجد حاليًا اتفاق مع صلاح، ولم أقل أبدًا إن المفاوضات لا تزال جارية.

وحتى هذه اللحظة، لا يوجد أي اتفاق من هذا القبيل».

وتأتي تصريحات دوجان بعد أيام قليلة من تأكيد أوندر أوزن، مدير كرة القدم في بشيكطاش، أن النادي التركي أوقف مؤقتًا مساعيه للتعاقد مع قائد منتخب مصر، بعدما تعثرت المفاوضات بسبب مطالب مالية.

وقال أوزن، في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، إن بشيكطاش عقد عدة جولات من المفاوضات مع مهاجم ليفربول السابق، لكن المحادثات أصبحت أكثر تعقيدًا عندما انتقلت إلى الجوانب المالية.

وأكد أوزن أن بشيكطاش لن يحسن عرضه الحالي، مشيرًا إلى أن ممثلي صلاح أجروا أيضًا محادثات مع أندية أخرى.

ولا يزال المهاجم المصري يدرس خياراته المستقبلية، بعدما قاد منتخب بلاده إلى دور الـ16 في كأس العالم 2026 في أمريكا الشمالية، وفضل تأجيل حسم وجهته المقبلة إلى ما بعد البطولة.