إنفانتينو يطلب دعم إدارة ترامب للبقاء في «فيفا»

ذكرت صحيفة «نيويورك بوست» الأمريكية أن جياني إنفانتينو، رئيس «فيفا»، طلب دعم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مساعيه للبقاء في منصبه خلال الانتخابات المقبلة لرئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وأضافت الصحيفة أن إنفانتينو حدد موعدًا لإجراء محادثات خاصة مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في إطار تحركاته لحشد الدعم قبل انتخابات رئاسة «فيفا».

وبحسب التقرير، تأتي هذه التحركات في وقت يواجه فيه إنفانتينو ضغوطًا متزايدة، بعد الجدل الذي أثاره مشروع خصخصة الحقوق التجارية لبطولات «فيفا»، والذي تراجع عنه الاتحاد الدولي مؤخرًا.