ليفربول يسقط أمام ليدز

قاد دومينيك كالفرت-لوين فريقه ليدز يونايتد إلى قلب تأخره بهدفين وتحقيق فوز لافت على ليفربول 4-2، في مباراة ودية أقيمت الأحد على ملعب «سولدجر فيلد» في مدينة شيكاغو الأمريكية.

وشهد اللقاء أول خسارة لليفربول تحت قيادة مدربه الجديد الإسباني أندوني إيراولا، الذي تولى المهمة هذا الصيف خلفًا للهولندي آرنه سلوت.

وكان ليفربول قد استهل جولته الأمريكية بفوزين متتاليين، الأول على سندرلاند 4-2، والثاني على ريكسهام الويلزي 1-0 على ملعب «يانكي ستاديوم».

وفرض «الريدز» أفضليته في الشوط الأول، بعدما تقدم بهدفين، قبل أن ينتفض ليدز في الشوط الثاني ويقلب النتيجة بأداء هجومي مميز.

وبدأ الأمريكي برندن آرونسون رحلة العودة بتسجيله الهدف الأول في الدقيقة 60، قبل أن يدرك كالفرت-لوين التعادل (71)، إثر متابعة برأسه لكرة هيأها الويلزي جو رودون عقب رمية تماس طويلة نفذها مواطنه إيثان أمبادو.

ولم تمض سوى دقيقتين حتى منح شون لونغستاف التقدم لليدز بتسديدة أرضية زاحفة (73)، قبل أن يعود كالفرت-لوين ويؤكد تفوق فريقه بإحراز الهدف الرابع (85)، بضربة رأس جاءت بطريقة مشابهة لهدفه الأول، بعدما تابع كرة مررها البلجيكي سيباستيان بورناو إثر رمية تماس نفذها أمبادو.

وحقق ليدز فوزه الثاني في جولته الأمريكية، بعدما استهلها بالخسارة أمام ريكسهام 3-2 في تامبا بولاية فلوريدا، ثم تغلب على سندرلاند بهدف دون مقابل في نيوجيرزي.

في المقابل، افتتح ليفربول التسجيل مبكرًا في الدقيقة السابعة، عندما حول المجري ميلوش كيركيز ركلة ركنية نفذها مواطنه دومينيك سوبوسلاي برأسه، لتصل الكرة إلى لوك تشامبرز الذي أسكنها الشباك بتسديدة قوية من مسافة قريبة.

وعزز الألماني فلوريان فيرتس تقدم ليفربول بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 40، مستفيدًا من عرضية الهولندي جيريمي فريمبونغ، ليسددها مباشرة داخل المرمى.

وشهدت المباراة أيضًا مشاركة ثلاثة لاعبين عادوا إلى صفوف ليفربول عقب مشاركتهم في كأس العالم، وهم فيرتس، والهولندي راين خرافنبرخ، والسويدي ألكسندر إيزاك.